закрыть
25 декабря 2024, среда, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страна маминой подруги

  • Павел Казарин
  • 25.12.2024, 12:55
  • 1,362
Страна маминой подруги
Павел Казарин

К концу третьего года войны Украине можно поставить сразу две оценки.

Одна из них сведется к тому, что Украина плохо сдает экзамен на государственность. Что мужчины в тылу предпочитают избегать мобилизации. Что в социальных сетях люди осуждают ТЦК, а не «ухилянтов». Что даже полномасштабное вторжение не стало панацеей от коррупции и схем.

Мы скажем, что у украинцев с избытком хватает тех, кто использует войну для обогащения. Тех, кто предпочитает не инвестировать в общее благо, а присваивать его себе. Тех, кто предлагает стране простые решения, советуя отменить налоги, раздать деньги или перевести армию на добровольный формат комплектования.

Украинцы могут вспомнить увольнение компетентных и назначение лояльных. Пересчитать потерянные города и оккупированные территории. Сравнить реальность фронта с реальностью тыла и прийти к выводу, что если война — это тест, то мы рискуем этот тест провалить.

Второй вердикт будет противоположностью первого.

Украинцы могут сказать о том, что им давали две недели — а они бьются уже три года. Что вторая армия мира не смогла выйти даже на границы Донецкой области. Что им удается противостоять «оси зла», в которую входят Москва, Пхеньян и Тегеран — которым вдобавок функции тыла обеспечивает Пекин.

Украинцы скажут, что в одиночку обнуляют склады и арсеналы, создававшиеся для покорения Европы и США. Что нам выпало оказаться первой страной континента, которая воюет не с партизанами, а с ядерным государством. Что только мы умеем перехватывать баллистические ракеты, сбивать стратегические бомбардировщики и топить ракетные крейсера.

Мы сможем вспомнить о наших гражданских, выходивших на митинги в оккупированных городах. О волонтерах, сумевших вытянуть ситуацию в момент кризиса. О беспрецедентном уровне единения, которое в соцопросах прослеживается даже через тысячу дней войны.

Особенность в том, что оба эти вывода будут правдивыми.

Чтобы оценить, как Украина проходит испытание войной, нам нужна база для сравнения. Образец, с которым мы станем себя сопоставлять. Пример — от которого будем отталкиваться при вынесении оценок. Но такого эталона у нас попросту нет.

Чтобы примерить на нас эпоху Первой мировой — нужно отмотать время на столетие. Отменить всеобщее избирательное право. Ввести полевые трибуналы с правом расстрела. Сделать единственным источником информации — подцензурную прессу. Забыть про права человека, всемирная декларация которых появится лишь после Второй Мировой. И, судя по книгам Барбюса и Ремарка, это все равно не избавит нас от равнодушного тыла, коррумпированных поставщиков и махинаторов всех мастей.

Да и следующая мировая война точно так же не подходит на роль образца. Большинство европейских стран пали за считанные недели. А столь любимая в нашей стране Британия на тот момент была не одиноким окруженным островом, а империей, над которой не успевало зайти солнце. К тому же все наше представление о том, как Великобритания справлялась с вызовами войны — это миф, рожденный ее победой. На дистанции в восемьдесят лет мы попросту не замечаем все те проблемы, с которыми приходилась сталкиваться в те годы Лондону.

«Война Фойла» — это британский сериал, посвященный работе полиции в английской глубинке в годы Второй Мировой. Британцы довольно честны к себе — а потому показывают зрителю проблему «ухилянтов» и торговлю «белыми билетами». Тех, кто ждет высадку нацистов на остров и тех, кто зарабатывает капитал на общем несчастье. В Британии времен войны было все, что мы сегодня видим в украинских новостях — и что считаем только лишь «отечественными недостатками». Если мы победим — то через восемьдесят лет весь наш извилистый путь к триумфу точно так же выровняют задним числом.

Да, возможно сегодня наша страна недостаточно хорошо противостоит вторжению. Но возникает вопрос — а кто справлялся лучше с аналогичной задачей? Кто из наших соседей переживал подобное? У кого есть право сравнивать свой недавний опыт с нашим — чтобы затем упрекать нас в недостаточной солидарности, эффективности и самоотверженности?

Кто еще топил чужой флот, не имея собственного? Кому кроме нас приходилось сжигать в ежедневных боях десятки вражеских танков и бронемашин? Кто последний мобилизовывал сотни тысяч людей на войну с ядерным государством? Кому удавалось вести многолетнюю войну с превосходящим соперником лучше, чем это делаем мы?

Если вам кажется, что мы недотягиваем до идеала, то хочу напомнить. Страна маминой подруги безупречна, эффективна и совершенна. А еще — ее не существует.

Павел Казарин, New Voice

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип