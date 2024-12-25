Страна маминой подруги Павел Казарин

25.12.2024, 12:55

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Павел Казарин

К концу третьего года войны Украине можно поставить сразу две оценки.

Одна из них сведется к тому, что Украина плохо сдает экзамен на государственность. Что мужчины в тылу предпочитают избегать мобилизации. Что в социальных сетях люди осуждают ТЦК, а не «ухилянтов». Что даже полномасштабное вторжение не стало панацеей от коррупции и схем.

Мы скажем, что у украинцев с избытком хватает тех, кто использует войну для обогащения. Тех, кто предпочитает не инвестировать в общее благо, а присваивать его себе. Тех, кто предлагает стране простые решения, советуя отменить налоги, раздать деньги или перевести армию на добровольный формат комплектования.

Украинцы могут вспомнить увольнение компетентных и назначение лояльных. Пересчитать потерянные города и оккупированные территории. Сравнить реальность фронта с реальностью тыла и прийти к выводу, что если война — это тест, то мы рискуем этот тест провалить.

Второй вердикт будет противоположностью первого.

Украинцы могут сказать о том, что им давали две недели — а они бьются уже три года. Что вторая армия мира не смогла выйти даже на границы Донецкой области. Что им удается противостоять «оси зла», в которую входят Москва, Пхеньян и Тегеран — которым вдобавок функции тыла обеспечивает Пекин.

Украинцы скажут, что в одиночку обнуляют склады и арсеналы, создававшиеся для покорения Европы и США. Что нам выпало оказаться первой страной континента, которая воюет не с партизанами, а с ядерным государством. Что только мы умеем перехватывать баллистические ракеты, сбивать стратегические бомбардировщики и топить ракетные крейсера.

Мы сможем вспомнить о наших гражданских, выходивших на митинги в оккупированных городах. О волонтерах, сумевших вытянуть ситуацию в момент кризиса. О беспрецедентном уровне единения, которое в соцопросах прослеживается даже через тысячу дней войны.

Особенность в том, что оба эти вывода будут правдивыми.

Чтобы оценить, как Украина проходит испытание войной, нам нужна база для сравнения. Образец, с которым мы станем себя сопоставлять. Пример — от которого будем отталкиваться при вынесении оценок. Но такого эталона у нас попросту нет.

Чтобы примерить на нас эпоху Первой мировой — нужно отмотать время на столетие. Отменить всеобщее избирательное право. Ввести полевые трибуналы с правом расстрела. Сделать единственным источником информации — подцензурную прессу. Забыть про права человека, всемирная декларация которых появится лишь после Второй Мировой. И, судя по книгам Барбюса и Ремарка, это все равно не избавит нас от равнодушного тыла, коррумпированных поставщиков и махинаторов всех мастей.

Да и следующая мировая война точно так же не подходит на роль образца. Большинство европейских стран пали за считанные недели. А столь любимая в нашей стране Британия на тот момент была не одиноким окруженным островом, а империей, над которой не успевало зайти солнце. К тому же все наше представление о том, как Великобритания справлялась с вызовами войны — это миф, рожденный ее победой. На дистанции в восемьдесят лет мы попросту не замечаем все те проблемы, с которыми приходилась сталкиваться в те годы Лондону.

«Война Фойла» — это британский сериал, посвященный работе полиции в английской глубинке в годы Второй Мировой. Британцы довольно честны к себе — а потому показывают зрителю проблему «ухилянтов» и торговлю «белыми билетами». Тех, кто ждет высадку нацистов на остров и тех, кто зарабатывает капитал на общем несчастье. В Британии времен войны было все, что мы сегодня видим в украинских новостях — и что считаем только лишь «отечественными недостатками». Если мы победим — то через восемьдесят лет весь наш извилистый путь к триумфу точно так же выровняют задним числом.

Да, возможно сегодня наша страна недостаточно хорошо противостоит вторжению. Но возникает вопрос — а кто справлялся лучше с аналогичной задачей? Кто из наших соседей переживал подобное? У кого есть право сравнивать свой недавний опыт с нашим — чтобы затем упрекать нас в недостаточной солидарности, эффективности и самоотверженности?

Кто еще топил чужой флот, не имея собственного? Кому кроме нас приходилось сжигать в ежедневных боях десятки вражеских танков и бронемашин? Кто последний мобилизовывал сотни тысяч людей на войну с ядерным государством? Кому удавалось вести многолетнюю войну с превосходящим соперником лучше, чем это делаем мы?

Если вам кажется, что мы недотягиваем до идеала, то хочу напомнить. Страна маминой подруги безупречна, эффективна и совершенна. А еще — ее не существует.

Павел Казарин, New Voice

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