закрыть
25 декабря 2024, среда, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водитель умер за рулем, когда ехал по МКАД

3
  • 25.12.2024, 13:10
  • 3,516
Водитель умер за рулем, когда ехал по МКАД

60-летнему минчанину стало плохо.

Поздно вечером 24 декабря на МКАД случилась авария. Volkswagen в районе первого километра столкнулся с дорожным ограждением, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Сначала была версия, что водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. Позже появилось предположение, что 60-летний мужчина умер во время движения авто.

ГАИ напоминает, что управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох