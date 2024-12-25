Водитель умер за рулем, когда ехал по МКАД 3 25.12.2024, 13:10

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60-летнему минчанину стало плохо.

Поздно вечером 24 декабря на МКАД случилась авария. Volkswagen в районе первого километра столкнулся с дорожным ограждением, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Сначала была версия, что водителю стало плохо, из-за чего он не справился с управлением. Позже появилось предположение, что 60-летний мужчина умер во время движения авто.

ГАИ напоминает, что управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, которое ставит под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено.

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