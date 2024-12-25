Украинские дроны атаковали базу спецполка Кадырова в Грозном
- 25.12.2024, 13:16
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БПЛА атаковали и Ингушетию.
В столице Чечни, городе Грозный, утром 25 декабря прогремела серия взрывов. Местные жители запечатлели на видео атаку беспилотников.
Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».
По данным оппозиционного чеченского Telegram-канала Niyso, в Грозном прогремели по меньшей мере четыре-пять взрывов, а в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова упало несколько дронов.
Хамзат Кадыров, секретарь Совета безопасности Чечни и племянник чеченского диктатора Рамзана Кадырова, утверждает со ссылкой на слова командира этого подразделения Замида Чалаева, что «все беспилотники были сбиты».
Кроме того, как сообщают местные Telegram-каналы, дроны также атаковали соседний регион — Ингушетию. Один БПЛА упал в городе Малгобек и не вызвал разрушений с жертвами.