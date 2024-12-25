закрыть
25 декабря 2024, среда, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Эстонии провозгласили рождественский мир

  • 25.12.2024, 13:19
В Эстонии провозгласили рождественский мир

Традиция уходит корнями в XVII век.

Во вторник, 24 декабря, в полдень сочельника председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги провозгласил рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.

Традиция уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства, напомнили радионовости ERR.

Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины. Рождественский мир провозглашал городской голова или секретарь магистрата, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

Рождественский мир во вторник в полдень был провозглашен и в Тарту. В церемонии, которая состоялась на Ратушной площади, приняли участие мэр города Урмас Клаас и епископ Южного региона Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Йоэль Лухаметс.

Провозгласили рождественский мир и в Ида-Вирумаа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох