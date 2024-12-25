В Эстонии провозгласили рождественский мир
- 25.12.2024, 13:19
Традиция уходит корнями в XVII век.
Во вторник, 24 декабря, в полдень сочельника председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги провозгласил рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.
Традиция уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства, напомнили радионовости ERR.
Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины. Рождественский мир провозглашал городской голова или секретарь магистрата, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.
Рождественский мир во вторник в полдень был провозглашен и в Тарту. В церемонии, которая состоялась на Ратушной площади, приняли участие мэр города Урмас Клаас и епископ Южного региона Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Йоэль Лухаметс.
Провозгласили рождественский мир и в Ида-Вирумаа.