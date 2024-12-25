В Эстонии провозгласили рождественский мир 25.12.2024, 13:19

Традиция уходит корнями в XVII век.

Во вторник, 24 декабря, в полдень сочельника председатель Таллиннского горсобрания Тоомас Круузимяги провозгласил рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание народу из окна Ратуши.

Традиция уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства, напомнили радионовости ERR.

Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины. Рождественский мир провозглашал городской голова или секретарь магистрата, где находился епископский собор. Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

Рождественский мир во вторник в полдень был провозглашен и в Тарту. В церемонии, которая состоялась на Ратушной площади, приняли участие мэр города Урмас Клаас и епископ Южного региона Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Йоэль Лухаметс.

Провозгласили рождественский мир и в Ида-Вирумаа.

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