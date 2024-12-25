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Алиев покинул неформальный саммит СНГ

  • 25.12.2024, 13:43
  • 1,288
Алиев покинул неформальный саммит СНГ
Ильхам Алиев

Глава Азербайджана срочно отправился в Баку.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию на фоне крушения вылетевшего из Баку пассажирского лайнера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В Ленинградской области сегодня, 25 декабря, пройдет неформальный саммит СНГ.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку»,— рассказал собеседник агентства.

Сегодня, 25 декабря, самолет Azerbaijan Airlines вылетел из Баку в Грозный. Из-за тумана он был перенаправлен в Казахстан, где и разбился. Предварительно, причиной стало столкновение с птицами. На борту было 67 человек, в том числе 16 россиян. Выжили 25 человек, их гражданство пока неизвестно.

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