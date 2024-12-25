закрыть
25 декабря 2024, среда, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Так вот какие белорусские креветки»

  • 25.12.2024, 13:51
«Так вот какие белорусские креветки»

На дороге к Могилеву заметили «невиданных зверей».

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, каких «невиданных зверей» встретили по дороге в Могилев. Но нет: открытия для зоологов не будет. Это хорошо известные белорусам животные, впрочем, которых едва ли можно увидеть возле трассы, пишет «Телеграф».

«По дороге в Могилев можно встретить невиданных зверей. Бегают и радуются жизни. Счастливее 99% людей», — сделал подпись к видео его автор. Ну, а на ролике — две, вероятно, домашние свиньи.

Как они оказались возле автотрассы, не понятно. Может, сбежали.

«Так вот вы какие, белорусские креветки», — пошутил один пользователь TikTok. Его комментарий собрал больше 2000 лайков.

«Не представляю, что сейчас чувствуют хозяева. Валюта сама убежала … Их попробуй загнать еще», — написала другая комментаторша.

«В Могилевской области их уже стали вытеснять из природы тигры, львы, страусы, антилопы», — считает еще один юзер.

@nokard2

Что только не встретишь в Могилевской области. Бегают и радуются жизни. Счастливее 99% людей.

♬ оригинальный звук - Nokard

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох