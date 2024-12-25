«Так вот какие белорусские креветки»
- 25.12.2024, 13:51
На дороге к Могилеву заметили «невиданных зверей».
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, каких «невиданных зверей» встретили по дороге в Могилев. Но нет: открытия для зоологов не будет. Это хорошо известные белорусам животные, впрочем, которых едва ли можно увидеть возле трассы, пишет «Телеграф».
«По дороге в Могилев можно встретить невиданных зверей. Бегают и радуются жизни. Счастливее 99% людей», — сделал подпись к видео его автор. Ну, а на ролике — две, вероятно, домашние свиньи.
Как они оказались возле автотрассы, не понятно. Может, сбежали.
«Так вот вы какие, белорусские креветки», — пошутил один пользователь TikTok. Его комментарий собрал больше 2000 лайков.
«Не представляю, что сейчас чувствуют хозяева. Валюта сама убежала … Их попробуй загнать еще», — написала другая комментаторша.
«В Могилевской области их уже стали вытеснять из природы тигры, львы, страусы, антилопы», — считает еще один юзер.
@nokard2
Что только не встретишь в Могилевской области. Бегают и радуются жизни. Счастливее 99% людей.♬ оригинальный звук - Nokard