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Максим Галкин опубликовал праздничный пост по случаю Рождества

  • 25.12.2024, 14:00
  • 2,684
Максим Галкин опубликовал праздничный пост по случаю Рождества
Максим Галкин

Сначала обратился к пользователям на русском, а затем оставил пожелания на украинском.

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который после 2022 года эмигрировал в Израиль и стал на сторону Украины в кровавой войне, в очередной раз продемонстрировал свою поддержку украинскому народу. В важный праздник знаменитость заговорил на украинском в сети, пишет УНИАН.

На своей странице в Instagram комик опубликовал праздничный пост по случаю Рождества. Он обратился к поклонникам и поздравил их со светлым праздником. Артист пожелал подписчикам мира, здоровья, любви и добра.

Галкин поделился картинкой елки, которая была украшена праздничным декором, а в подписи к кадру оставил поздравление, которое написал сразу на двух языках. В частности, сначала Максим обратился к пользователям на русском, а затем оставил пожелания на украинском.

«Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня (25 декабря - УНИАН). Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!» - написал знаменитость.

Его пост уже успели прокомментировать подписчики. Среди тех, кто оценил поздравление Галкина, была и народная артистка Украины София Ротару. Она поставила лайк посту Максима. Украинцы выразили благодарность шоумену и также поздравили его с праздником:

«Максим, спасибо, вы - человек»

«Спасибо, пусть наступит мир»

«Спасибо, и вас с семьей поздравляю с Рождеством. Мира и благодати, счастья и согласия»

«Харьковчане вас тоже поздравляют!»

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения Галкин с женой - певицей Аллой Пугачевой - публично осудили путинский режим. С детьми они уехали в Израиль. За открытую критику террора Кремля и зверств оккупантов в Украине юмориста признали в РФ «иноагентом». Однако он и дальше продолжает реагировать на события в Украине и выражает поддержку украинскому народу.

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