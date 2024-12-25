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Ученые: Футбол продемонстрировал невероятную эволюцию

  • 25.12.2024, 14:12
Ученые: Футбол продемонстрировал невероятную эволюцию

За последние десятилетия игра как у мужчин, так и у женщин стала быстрее, сложнее и требовательнее.

Футбол, особенно на уровне финалов чемпионатов мира FIFA, продемонстрировал невероятную эволюцию. Опубликованное в конце 2024 года в International Journal of Performance Analysis in Sport исследование показало: за последние десятилетия игра как у мужчин, так и у женщин стала быстрее, сложнее и требовательнее, пишет Techinsider.

Профессор Кевин Нортон из UNSW Sydney, Австралия, проанализировал 24 финальных матча чемпионатов мира, выявив ключевые изменения в скорости игры, стратегии передач и общем уровне интенсивности.

Как изменились футболисты с XX века

Новый анализ охватил 15 мужских и 9 женских финалов чемпионатов мира.

Исследование выявило, что скорость движения мяча в обоих случаях увеличивается. При этом у женщин показатель растет быстрее, чем у мужчин.

Также растет процент времени для пауз в игре. Это, как предполагает профессор Кевин Нортон, помогает игрокам восстанавливаться и поддерживать высокий темп игры.

Между тем передачи стали основным инструментом стратегий разных команд. Современные футболисты должны обладать не только скоростью, но и способностью принимать мгновенные решения в условиях плотной обороны, — отметили ученые из Австралии.

Способность принимать мгновенные решения требует исключительных навыков владения мячом и точности пасов даже на высокой скорости.

Как провели исследование:

Профессор Нортон просмотрел исторические видеозаписи с помощью компьютерной технологии для отслеживания и количественной оценки закономерностей среди игроков, используя «ретроспективный корреляционный дизайн».

Сообщается, что новое исследование основано на предыдущем анализе профессора Нортона финальных игр мужских чемпионатов мира по футболу в 1966–2010 годах.

Женщины в футболе

Показатели передачи мяча в женском футболе начинают приближаться к мужским, что отражает рост профессионализма и тренировочных стандартов в женских командах, — подчеркивает профессор Кевин Нортон.

Так, особое внимание в новом исследовании уделили эволюции женского футбола. Ранее недооцененный, сегодня женский футбол демонстрирует стремительное развитие: тактика, интенсивность и стиль игры женщин становятся схожими с мужскими.

Западные специалисты замечают: профессионализация женского футбола идет по успешному пути, позволяя игрокам разных полов становиться быстрее и технически сильнее.

Тем не менее растущая интенсивность несет в себе не только преимущества.

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