ВСУ поразили пункт управления военных РФ в Курской области

ВСУ поразили пункт управления военных РФ в Курской области1
- 25.12.2024, 14:29
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В результате атаки россияне понесли значительные потери среди офицеров.
Вооруженные силы Украины ударили по командному пункту российских войск в городе Льгов, расположенном в Курской области Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения Главного управления коммуникаций ВСУ в среду, 25 декабря.
«Этой ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОБРМП Вооруженных сил Российской Федерации, который находится в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгово», - говорится в сообщении.
Этот удар стал частью широкой стратегии, направленной на ослабление возможностей российских вооруженных сил в координации военных операций против Украины, отметили в Стратегическом командовании ВСУ.
Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО, сообщил, что в результате атаки противник понес значительные потери среди офицеров.
Местные российские Telegram-каналы также подтверждают факт удара ВСУ по командному пункту 810-й бригады и сообщают о серьезных последствиях для армии РФ.