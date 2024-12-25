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Белорусы рассказали, какой подарок хотели бы получить от работодателя на Новый год

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  • 25.12.2024, 14:41
Белорусы рассказали, какой подарок хотели бы получить от работодателя на Новый год

И удивили ответами на вопрос о корпоративе.

Портал rabota.by накануне Нового года решил поинтересоваться у сотрудников белорусских компаний, собираются ли они на корпоратив и какой подарок хотели бы получить от работодателя. В опросе приняли участие 1692 человека. Оказалось, что повеселиться перед праздником с коллегами хотят далеко не все. А вот с презентами от нанимателя все оказалось проще.

Пойти в этом году на новогодний корпоратив планируют 46,1 процента опрошенных, 35,6 процента ответили, что предпочтут проигнорировать мероприятие. 16,6 процента оказались в числе сомневающихся и на момент анкетирования еще не решили, как быть. Ну и 1,7 процента респондентов выбрали вариант «другое».

На уточнение, почему люди не хотят побыть перед Новым годом с коллегами, отказавшиеся назвали несколько вариантов. Самый популярный — желание провести больше времени с семьей. Также респонденты объясняли свой отказ тем, что не хотят тратить деньги, им не нравится формат и программа вечеринки, они некомфортно чувствуют себя на больших мероприятиях, либо у них не сложились отношения с коллегами. Некоторым помешали личные планы, которые невозможно перенести на другое время.

А вот в ответ на вопрос, какой бы подарок хотели получить от нанимателя, большинство опрошенных (82,9 процента) сказали, что не отказались бы от денежной премии к Новому году. Параллельно с этим четверть респондентов рассчитывают на добротные и полезные подарки, каждый пятый — на сертификаты в СПА, фитнес, развлечения. 14,6 процента надеются получить сладкие подарки для детей. Среди менее популярных вариантов оказались брендированные сувениры (9,2 процента), а также конфеты, фрукты и шампанское (5,9 процента).

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