«В базу вносили, но на допрос не вызывали»3
- 25.12.2024, 15:12
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У белорусских пограничников появились вопросы к студентам, которые учатся за границей.
Некоторых студентов, которые возвращаются на зимние каникулы в Беларусь, силовики останавливают на границе. В частности, интересуются, почему те поступили в иностранные вузы, проверяют смартфоны. Информация о допросах на границе появилась в закрытом студенческом Telegram-чате, рассказал источник CityDog.io.
Изданию не удалось подтвердить эти сведения в других, открытых, студенческих чатах.
Тем не менее в Instagram издания один из пользователей оставил комментарий, подтверждающий интерес к студентам: «Друга, который учится на постоянке и с ПМЖ, на границе при паспортном контроле опрашивали. Название универа и факультета, когда поступил, платно/бесплатно и есть ли ПМЖ. В базу вносили, но на допрос не вызывали» (сообщение незначительно откорректировано).
Как отвечать на вопросы силовиков?
Юристка Светлана Головнёва советует отвечать на вопросы силовиков правдиво, но не давать слишком много информации.
— В том, что человек учится, например, в Польше, пока что нет ничего криминального. Кроме того, те, кто вызывают на разговор, уже знают о том, что студент учится за границей. В этом случае можно сказать, что вы выбрали польский вуз, потому что вам нравится специальность.
Не стоит ничего говорить про политические мотивы и стипендии, которые выделяются на поддержку репрессированных студентов. Также не стоит озвучивать то, что вы планировали поступать в Польшу и для этого учили язык.
Придерживайтесь правды, но не давайте слишком много информации. Также не подписывайте никаких бумаг, если разговор проходил не как официальный допрос.