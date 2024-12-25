Великий герцог Люксембургский Анри объявил об отречении от престола 1 25.12.2024, 15:22

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герцог Люксембургский Анри

Он правил страной 24 года.

Великий герцог Люксембургский Анри объявил о том, что отрекается от престола в пользу своего сына Гийома. 69-летний монарх сообщил об этом в ежегодном рождественском обращении к народу, информирует «Радио Свобода».

Гийом официально вступит в должность в октябре 2025 года. Сообщается, что 43-летний принц уже взял на себя некоторые обязанности своего отца. Он также назначен заместителем премьер-министра страны.

По словам Анри, для него пришло время уйти на покой. Он правил Люксембургом 24 года, вступив на престол 7 октября 2000 года, после того, как его отец Жан, в свою очередь, отрекся от престола после 36 лет лет правления. Герцоги Люксембурга принадлежат к династии Бурбон-Парма, младшей ветви испанских Бурбонов.

В прошлом году в новогоднем обращении отречении от престола объявила датская королева Маргрете II. В январе этого года её место занял кронцпринц Фредерик, который вступил на престол под именем Фредерик X. Маргрете II и великий герцог Анри являются родственниками.

В последние годы многие европейские монархи стали отрекаться от престола в пользу своих наследников. Так поступили королева Беатрикс в Нидердандах (2013), Альберт II в Бельгии (2013), Хуан Карлос I в Испании (2014). В то же время британская королева Елизавета II, несмотря на весьма преклонный возраст (96 лет), оставалась на престоле до своей смерти в 2022 году. Сейчас самым старшим из монархов Европы является король Норвегии Харальд V, ему 87 лет.

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