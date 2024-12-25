Эксперимент Кремля над россиянами провалился

Эксперимент Кремля над россиянами провалился8
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 25.12.2024, 15:59
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Но самое «веселое» начнется чуть позже.
Такая лёгкая внушаемость населения, из-за которой по первому звонку мошенников люди несутся взрывать и поджигать банкоматы с полицейскими машинами, — это результат многолетней политики Кремля.
Путинский режим хотел послушное стадо, бездумно исполняющее всё, что ему скажут — он его и получил.
Но кто сказал, что у этого социального эксперимента не будет побочных эффектов?
Критическое мышление либо есть, либо его нет. У подавляющей части россиян его отключили. Поэтому сейчас мы наблюдаем лишь первые ростки. Самое «весёлое» начнётся чуть позже.
Кремль же отреагирует на это новой волной ограничений: уже обсуждается запрет звонков через мессенджеры, а после начнут изымать телефоны.
Поможет ли это? Ответ очевиден.
И ведь никаких выводов из ошибок сделано не будет (российская элитка не обучаема), а население продолжат превращать во всё более послушных болванчиков, которыми может манипулировать любой желающий.
Идти в мясной штурм? Есть, сэр!
Поджечь отделение «Сбербанка»? Уже исполнено!
И всё это элементы одной многоходовки великого геостратега. Без него даже самые талантливые манипуляторы из колл-центров были бы бессильны.
Телеграм-канал «Запретное мнение»