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Эксперимент Кремля над россиянами провалился

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 25.12.2024, 15:59
  • 4,956
Эксперимент Кремля над россиянами провалился

Но самое «веселое» начнется чуть позже.

Такая лёгкая внушаемость населения, из-за которой по первому звонку мошенников люди несутся взрывать и поджигать банкоматы с полицейскими машинами, — это результат многолетней политики Кремля.

Путинский режим хотел послушное стадо, бездумно исполняющее всё, что ему скажут — он его и получил.

Но кто сказал, что у этого социального эксперимента не будет побочных эффектов?

Критическое мышление либо есть, либо его нет. У подавляющей части россиян его отключили. Поэтому сейчас мы наблюдаем лишь первые ростки. Самое «весёлое» начнётся чуть позже.

Кремль же отреагирует на это новой волной ограничений: уже обсуждается запрет звонков через мессенджеры, а после начнут изымать телефоны.

Поможет ли это? Ответ очевиден.

И ведь никаких выводов из ошибок сделано не будет (российская элитка не обучаема), а население продолжат превращать во всё более послушных болванчиков, которыми может манипулировать любой желающий.

Идти в мясной штурм? Есть, сэр!

Поджечь отделение «Сбербанка»? Уже исполнено!

И всё это элементы одной многоходовки великого геостратега. Без него даже самые талантливые манипуляторы из колл-центров были бы бессильны.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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