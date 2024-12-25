Пять рождественских фильмов с захватывающим сюжетом 25.12.2024, 16:14

Они отлично подойдут для семейного просмотра.

Intex-press.by сделал подборку лучших комедий с легким и ненавязчивым сюжетом.

«8 женщин»

Занесённая снегом Французская глубинка. В Поместье собирается семья для встречи рождества. Но праздник не состоится. Хозяин дома убит. 8 женщин, близких хозяину дома, начинают расследование.Каждая из них под подозрением. У каждой есть мотив для убийства. День расследования открывает многие семейные тайны, которые были под семью замками.

В ролях: Виржини Ледуайен, Даниель Дарьё, Фирмин Ришар.

Рейтинг: 7.6

«Почему он?»

Нед — добрый и любящий отец для своей дочери Стефани. Однажды он решил навестить дочурку, которая уже много лет живёт в Стэнфорде. Нед не был знаком с Лэйрдом, другом Стефани, и их встреча оказалась не самой приятной. Главный герой возненавидел молодого человека буквально с первого взгляда. Лэйрд — юный миллиардер, сколотивший своё состояние за счёт интернет-бизнеса. До некоторого времени Нед полагал, что Лэйрд не воспринимает Стефани всерьёз, но однажды он узнал, что парень собирается жениться на девушке. И тогда не в меру заботливый отец решил сделать всё возможное для того, чтобы Стефани не досталась этому заносчивому юнцу…

В ролях: Брайан Крэнстон, Джеймс Франко, Зои Дойч

Рейтинг: 6.7

«Очень плохие мамочки 2»

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

В ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан.

Рейтинг: 6.0

«Рождество с неудачниками»

Лютер и его жена Нора решают игнорировать Рождество, поскольку их дочь Блэр уехала на время праздника. Супруги собираются в круиз по Карибам. Но не тут-то было! Попытка убежать от Рождества вызывает такие последствия, какие им даже не снились.

В ролях: Тим Аллен, Джейми Ли Кёртис, Дэн Эйкройд.

Рейтинг: 6.2

«Четыре Рождества»

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, пытаются встретить Рождество вместе со своими родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места…

В ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, Роберт Дювалл.

Рейтинг 6.2

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