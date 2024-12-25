СБУ атаковала дронами крупнейший военный полигон России 1 25.12.2024, 16:29

В результате атаки полностью уничтожен склад боеприпасов.

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали склад боеприпасов полигона Кадамовский, расположенном вблизи Новочеркасска Ростовской области РФ, сообщили источники NV в спецслужбах.

Отмечается, что полигон является одним из крупнейших в РФ.

На видео видно мощный взрыв после попадания дронов СБУ и дальнейшую детонацию боеприпасов.

Отмечается, что в результате атаки вражеский склад полностью уничтожен. Именно его РФ использовала для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Благодаря усилиям СБУ, теперь у россиян значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия.

«СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем», — сообщил информированный источник.

23 декабря российский Telegram-канал Astra сообщал, что в результате атаки на Ростовскую область РФ 22 декабря был поврежден крупнейший военный полигон Кадамовский.

По данным канала, по территории полигона попало по меньшей мере четыре БПЛА.

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