В Минске будут судить официанта, который не явился на сборы в бригаду спецназа

В Минске будут судить официанта, который не явился на сборы в бригаду спецназа2
- 25.12.2024, 16:47
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Он попытался получить в поликлинике лист нетрудоспособности, но не получилось.
В Минске будут судить официанта, который не явился на военные сборы. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело уже направили в суд, сообщает прокуратура Партизанского района столицы, сообщает «Еврорадио».
На 10-дневные сборы минчанин должен был явиться 17 сентября для отправки в бригаду спецназа (в/ч 3214) внутренних войск. Мужчина ссылается на то, что не имел постоянной работы, имел случайные заработки, и ему нужно было оплачивать кредит. Он попытался получить в поликлинике лист нетрудоспособности, говорил об отравлении, но не получилось. Поскольку на сборы он так и не явился, завели уголовное дело.