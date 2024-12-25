«Минчане, вы чем думаете?! Такие цены лупите» 25.12.2024, 17:17

Белорус удивился разнице в цене на елки в Минске и в регионе.

Пользователя TikTok @_artyr3 и, судя по всему, жителя города Береза шокировал елочный вопрос. На днях мужчина купил в лесхозе две красивые елки, а потом случайно увидел цены на похожие деревья в Минске. «Минчане, вы чем думаете?! Такие цены лупите», — не сдержал он эмоций в ролике, который выложил в своем аккаунте, пишет «Зеркало».

По словам Артура (так зовут мужчину), на днях в Ивацевичском лесхозе, к которому относится и Березовский район, он купил две елки. Высота каждого дерева — 3,5 метра. Мужчина говорит, что за каждое дерево он заплатил по 17,8 рубля.

— 3,5 метра, пушистая, высокая, красивая ель, — описывает свои приобретения Артур. — Сегодня, 20 декабря, я в Минске, остановился на «Просторе» на стояночке (речь о магазине на проспекте Дзержинского. — Прим. ред.), смотрю, елочный базар. Думаю, зайду, посмотрю, почем елочки. Елочка в Минске 1,8−2 метра начинается от 150 рублей до 400. В зависимости от пушистости. Минчане, вы чем думаете?! Такие цены лупите! Я в ах*е, блин. В лесхозе 17 рублей, а в Минске — 400. Красавчики.

За пять дней эмоциональное видео Артура посмотрели более 197 тысяч раз. Под ним свыше 740 комментариев. Вот некоторые из них:

• «400 рублей, чтобы пять дней постояла? Ставлю давно искусственную, красиво и экономно. Это лично мое [мнение]. Меня устраивает».

• «Бизнес по-белорусски».

• «Давно пора переходить на искусственные, лес не резиновый!»

• «Надо сделать еще дороже. Зачем вырубать елки? Теперь искусственные красивые».

• «Ну вы сравнили елки из лесхоза и из питомника. В лесхозе — это кривые и некрасивые, а в питомнике пушистые, ровные, красивые».

• «Если люди покупают, значит, деньги жмут карманы».

• «В Лиде 20 рублей, два метра».

• «Откуда такие цифры? Вы, наверное, пару лишних нулей увидели».

Отметим, что в Ивацевичском лесхозе в этом году елки продают по следующим ценам:

• до метра — 8,4 рубля;

• от 1 до 2 метров — 11,2 рубля;

• от 2 до 3 метров — 13,8 рубля;

• от 3 до 4 метров — 23 рубля.

Цена новогоднего дерева в кадке: до метра — 27,9 рубля, 1−1,5 метра — 33,5 рубля.

В Минске бюджетный елочный базар находится на Багратиона, 70. Цены на срубленные деревья тут такие:

• до метра — 20,7 рубля;

• от 1,1 до 2 метров — 28,9 рубля;

• от 2,1 до 3 метров — 36,2 рубля;

• от 3,1 до 4 метров — 105,5 рубля.

Хвойные в кадках обойдутся дороже: до метра — 38,2 рубля, от 1,1 до 1,5 метра — 52,5, выше 1,6 метра — 62,1.

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