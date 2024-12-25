Названы дороги Беларуси, которые могут стать платными 25.12.2024, 19:29

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Водителям на заметку.

В Беларуси утверждена концепция развития системы платных автомобильных дорог. Соответствующее постановление «совмина» опубликовано на Национальном правовом портале.

В стране платные дороги есть с 2013 года. Сейчас их общая протяженность составляет 1787 километров, 806 из которых – в Минской области. Отмечается, что за 2015–2021 годы доля сбора платы за проезд по таким магистралям в наполнении республиканского дорожного фонда возросла с 14,9% до 83,2%. После введения транспортного налога в 2022 году она стала второй по объему составляющей республиканского дорожного фонда.

К 2030 году протяженность платных дорог в Беларуси планируется увеличить до 2,1 тысячи километров.

Наиболее перспективными для включения в их состав названы следующие участки:

Р-53 Слобода – Новосады;

М-3 Минск – Витебск;

Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь;

Р-58 Минск – Калачи – Мядель;

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска;

М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута);

М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин;

кольцевая дорога вокруг Минска.

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