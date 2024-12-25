В Санкт-Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста «Фонтанки» 3 25.12.2024, 19:36

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Максим Максимов

Журналиста за профессиональную деятельность убил полковник МВД.

В Санкт-Петербурге следователи обнаружили тело пропавшего без вести в 2004 году журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Накануне ведомство сообщило, что в убийстве Максима Максимова сознался полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов. Он показал место в лесополосе в Белоострове, где спрятал тело журналиста, и там начались раскопки.

В СК сообщили, что работы продолжались несколько суток, в результате тело удалось обнаружить.

Также Смирнов в ходе допросов рассказал об обстоятельствах совершения вместе с другим лицом. «Мотивом этого преступления явилась профессиональная деятельность журналиста по освещению фактов противоправных действий сотрудников правоохранительных органов», — отметили в Следственном комитете.

Максимов писал о коррупции в правоохранительных органах. Среди его героев был и Смирнов с коллегами. После того как журналисту удалось собрать материалы по очередному делу, связанному со взяткой таможенным органам, он бесследно исчез.

По данным телеканала 78.ru, Смирновым руководил криминальный авторитет Колесников, который сейчас находится за границей. Как сообщила «Фонтанка», один из «провокаторов» Смирнова, «подвязанный» на некие СМИ, вышел на Максимова и пригласил его поучаствовать в проектах. Они встретились в доме на Фурштатской, 26, где была подготовлена засада из четырех человек: Смирнова, оперативника Андрея Пятова и еще двух подельников — Меликсетова и Мещерова. Смирнов задушил журналиста и увез тело на служебной машине.

«Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили», — приводила «Фонтанка» выдержку из протокола допроса Смирнова.

Смирнов рассказал, что решил встретиться с Максимовым после того, как узнал о подготовке статьи про себя насчет провокации в отношении замначальника Пулковской таможни. «Я не мог убедить Максимова в своей непричастности к тому, что я провоцирую взятки <…>, и у меня родилась мысль: убью!» — сказал он на допросе.

Смирнов ушел в отставку в 2019 году по выслуге лет, писала газета. В мае 2024 года его задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений, в том числе убийстве Максимова. Также он проходит по делу об убийстве директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина, которого подорвали в 1998 году. Как сообщил СК, в этом Смирнов также сознался.

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