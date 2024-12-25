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До +5 ожидается в Беларуси 26 декабря

  • 25.12.2024, 19:53
До +5 ожидается в Беларуси 26 декабря
Фото: сharter97.org/Иван Межуй

Будет преобладать облачная погода.

26 декабря в Беларуси будет умеренный ветер и гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг в стране будет преобладание облачной погоды. Во многих районах Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами будут туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, а днем от минус 1 до плюс 5.

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