Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированный удар РФ в Рождество 13 25.12.2024, 20:02

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Кит Келлог

Кит Келлог внимательно следит за действиями РФ.

Российский массированный обстрел Украины на Рождество является жестоким нападением.

Об этом в соцсети X написал Кит Келлог, которого избранный президент США номинировал на должность спецпредставителя по Украине.

«Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа — это неправильно», - подчеркнул Келлог.

Он добавил, что весь мир внимательно следит за действиями России и Украины. При этом США решительно настроены на установление мира в регионе.

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