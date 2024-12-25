Под Минском загорелась станция техобслуживания 2 25.12.2024, 20:06

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Фотофакт.

25 декабря в МЧС Беларуси сообщили, что спасатели ликвидируют возгорание в агрогородке Минского района, которое произошло на СТО.

«Подразделения МЧС ликвидируют возгорание на станции технического обслуживания в агрогородке Новоселье Минского района», - говорится в сообщении.

В итоге спасатели ликвидировали пожар. Его площадь составила 480 кв.м.

По оперативной информации, в результате инцидента уничтожены два седельных тягача и один погрузчик.

Пострадавших нет. Что привело к этому инциденту, еще предстоит установить.

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