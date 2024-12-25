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В результате падения самолета в Казахстане погибли 38 человек

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  • 25.12.2024, 20:14
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В результате падения самолета в Казахстане погибли 38 человек

Об этом сообщил вице-премьер Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в результате падения пассажирского самолета, который летел из Баку в Грозный в среду, 25 декабря, погибли 38 человек. Об этом сообщает Report.

«Ситуация не очень хорошая, 38 погибших. Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», — отметил Бозумбаев на встрече с представителями азербайджанской делегации в Актау.

Он также сообщил, что пострадали 29 человек, в том числе двое детей. Они находятся в больнице. 11 пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, заявил вице-премьер.

По словам Бозумбаева, среди пострадавших нет граждан Казахстана.

«Есть пока одна женщина, личность которой не установлена. Она без сознания в больнице, документов нет. Среди остальных 29 выживших ни одного казахстанца нет», — отметил он.

Бозумбаев добавил, что расследованием аварии будет заниматься Генеральная прокуратура Казахстана, а также МВД и авиационные власти.

Российский Telegram-канал Astra пишет, что, по словам главы Минтранспорта Казахстана, из пяти членов экипажа самолета, выжили трое. Также был найден черный ящик борта.

25 декабря самолет, летевший из Баку в Грозный, отправился в Казахстан и разбился недалеко от аэропорта города Актау. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Позже в Сети начали распространять видео, на котором видны отверстия на хвосте азербайджанского самолета.

Российский Telegram-канал Baza писал, что отверстия похожи на те, которые остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Украинский Telegram-канал Оперативный ВСУ сообщил, что Грозный, в который направлялся самолет, перед этим атаковали БПЛА.

Официально российская сторона заявила, что самолет был экстренно развернут в Казахстан из-за тумана, который тогда был в Грозном.

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