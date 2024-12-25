СМИ: Жена Башара Асада находится в критическом состоянии 25.12.2024, 20:50

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Врачи оценивают ее шансы выжить как «50/50».

Врачи, которые занимаются лечением лейкоза жены бывшего диктатора Сирии Асмы Асад, изолировали ее от других людей. Они «оценивают ее шансы выжить как „50/50“», утверждают источники британской газеты The Telegraph.

«Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем [из-за своего состояния]», — заявил один из собеседников издания, который в последние недели общался с представителем семьи Асадов. Другой источник, общавшийся с семьей бывшего президента Сирии в Москве, сказал, что «в последние несколько недель ее [Асмы Асад] состояние было 50/50».

По информации The Telegraph, жену Башара Асада изолировали от других людей во избежание заражения инфекционными заболеваниями. В Москве за Асмой некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Собеседники издания заявили, что он «убит горем».

Предполагается, что 49-летняя Асма Асад, имеющая двойное сирийско-британское гражданство, приехала в Москву на лечение незадолго до того, как в Сирии свергли режим ее мужа и Башар Асад получил убежище в России.

Канцелярия Асада еще в мае 2024-го сообщала, что у на тот момент «первой леди» Сирии диагностирован острый миелоидный лейкоз — агрессивное онкологическое заболевание, поражающее костный мозг. Ранее Асма Асад проходила лечение от рака груди, но в августе 2019 года объявила, что полностью выздоровела.

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