Белорусский футбольный тренер исполнил буллит в хоккейном матче
- 25.12.2024, 21:20
Видеофакт.
Виталий Жуковский, скорее всего, начнет новый сезон на новом месте работы. В ноябре белорусский тренер попрощался с Атырау, где проработал 2,5 года, и теперь рассматривает новые предложения, но его приоритетом остается чемпионат Казахстана, передает «Трибуна».
В свободное время специалист приезжает в Минск, где играет в любительской хоккейной лиге за «Белтрансгаз». В этом сезоне команда находится на 12-м из 14-ти мест в Д3 чемпионата Минска. Жуковский принял участие в двух матчах: с «Бобруйском 112» (3:1) и МАПИДом (4:5, после буллитов).
В последней игре Жуковский отличился результативной передачей, а также провел послематчевый буллит.