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Белорусский футбольный тренер исполнил буллит в хоккейном матче

  • 25.12.2024, 21:20
Белорусский футбольный тренер исполнил буллит в хоккейном матче

Видеофакт.

Виталий Жуковский, скорее всего, начнет новый сезон на новом месте работы. В ноябре белорусский тренер попрощался с Атырау, где проработал 2,5 года, и теперь рассматривает новые предложения, но его приоритетом остается чемпионат Казахстана, передает «Трибуна».

В свободное время специалист приезжает в Минск, где играет в любительской хоккейной лиге за «Белтрансгаз». В этом сезоне команда находится на 12-м из 14-ти мест в Д3 чемпионата Минска. Жуковский принял участие в двух матчах: с «Бобруйском 112» (3:1) и МАПИДом (4:5, после буллитов).

В последней игре Жуковский отличился результативной передачей, а также провел послематчевый буллит.

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