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Андрей Коваленко: Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК

  • 25.12.2024, 21:24
  • 1,452
Андрей Коваленко: Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК

Борт упал в Казахстане.

Россияне повредили азербайджанский пассажирский самолет при помощи зенитного ракетного комплекса. После этого борт упал в Казахстане.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

«Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК», - отметил Коваленко.

Он уточнил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным во время вероятной атаки дронов, но не сделала этого. В результате самолет получил повреждения и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы разрешить посадку в Грозном и спасти жизни людей.

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