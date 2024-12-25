Андрей Коваленко: Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК 25.12.2024, 21:24

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Борт упал в Казахстане.

Россияне повредили азербайджанский пассажирский самолет при помощи зенитного ракетного комплекса. После этого борт упал в Казахстане.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

«Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК», - отметил Коваленко.

Он уточнил, что Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным во время вероятной атаки дронов, но не сделала этого. В результате самолет получил повреждения и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы разрешить посадку в Грозном и спасти жизни людей.

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