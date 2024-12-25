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Легендарный белорусский футболист Сергей Алейников нашел работу в Болгарии

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  • 25.12.2024, 21:48
  • 1,612
Легендарный белорусский футболист Сергей Алейников нашел работу в Болгарии
Сергей Алейников

Он стал спортивным директором «Локомотива».

Легендарный белорусский футболист Сергей Алейников назначен спортивным директором «Локомотива» (Пловдив, Болгария, Д1). Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба.

Планируется, что в начале 2025 года состоится специальная пресс-конференция, на которой будут официально представлены новый главный тренер клуба Душан Кошич и 63-летний белорусский специалист.

Сергей Алейников становился вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР в 1988 году, участвовал в двух чемпионатах мира в 1986 и 1990 годах. Чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо». Экс-игрок итальянских «Лечче» и туринского «Ювентуса», с которым становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии. Знаменитый полузащитник признавался Футболистом года в Беларуси в 1984, 1986 и 1988 годах.

В роли тренера Алейников работал в России, Литве и Италии, где трудился в клубных академиях «Лечче» и «Ювентуса», а также ряда команд из минорных лиг. Кроме того, белорус работал инструктором ФИФА — участвовал в подготовке молодых тренеров.

Отметим, что в составе болгарского клуба выступает 25-летний белорусский полузащитник Владимир Медведь.

После 19 туров чемпионата Болгарии клуб из Пловдива располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Лидирует в турнире недавний соперник минского «Динамо» — «Лудогорец», в активе которого 53 балла.

В 2020 году Алейников поддержал протесты против фальсификации президентских выборов в Беларуси, он тогда заявил:

«Явно, что в Беларуси к народу относятся пренебрежительно. Власти ни на что не обращают внимания, делают, что хотят. Грубо говоря, белорусов ни во что не ставят. И такой процент за действующего президента не удивил, а, как уже сказал, вызвал возмущение и единственный вопрос: сколько вообще это может продолжаться?»

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