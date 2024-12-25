Ученые научились создавать алмазы всего за 15 минут 1 25.12.2024, 22:23

Инновационную методику разработали в Южной Корее.

В южнокорейском Институте фундаментальных наук коллектив ученых во главе с Родни Руоффом разработал инновационную методику синтеза алмазов в условиях нормального давления и температуры 1025 °C.

Это достижение сводит к нулю также необходимость в «зародышах», то есть небольших частицах алмаза, на которых наращивается искусственный камень, и весьма упрощает производство лабораторно выращенных алмазов, делая его эффективнее и доступнее.

Природные алмазы формируются на глубинах 150–250 км в экстремальных условиях, где температура достигает 900–1400 °C градусов по Цельсию, а давление очень высокое.

Сейчас для создания алмазов в лабораториях пользуются двумя методами: HPHT (метод высоких давления и температуры) и CVD (метод химического осаждения).

Метод HPHT (высокое давление и температура) имитирует природные условия образования алмазов, используя пресс и высокую температуру. Методом CVD (химическое осаждение) алмазы выращиваются из газовой смеси, создавая слой углерода на «зародыше» алмаза.

При новом методе выращивания алмазов жидкий металл (галлий, железо, никель и кремний) нагревается в тигле до температуры около 1025 °C. Тигель обеспечивает равномерное распределение тепла и поддерживает нужные условия для каталитической активации метана. Образование алмазов в этой камере начинается спустя лишь четверть часа.

Открытие предвещает новую эру в синтезе алмазов, хотя у технологии и имеются свои ограничения.

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