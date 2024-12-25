Роналду поставил на место фаната Месси в челлендже блогера 2 25.12.2024, 22:45

Видео.

Футболист национальной сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду снялся в очередном видео крупнейшего ютубера Mr Beast.

Нападающий согласился на пенальти с четырьмя вратарями сразу. Блогеры начали провоцировать Криштиану перед тем, как он решился пробить «на силу».

Так, Mr Beast сказал, что его друг Нолан любит Лионеля Месси, считает его великим, а также называет футбол «соккером».

Месть Роналду была красноречива. Форвард пушечным ударом попал в верхний угол Нолана. Вратарь же после признался, что даже не пытался поймать мяч, потому что ему бы не поздоровилось.

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