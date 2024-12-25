Синоптики обещают белорусам теплый конец декабря 25.12.2024, 23:09

К 28 декабря температура воздуха достигнет +6°С.

Беларусь ожидает теплый конец декабря. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться и к 28 декабря достигнет +6°С.

В ближайшие дни в стране будет преобладать облачная погода. Уже в четверг, 26 декабря, потеплеет до +5°С. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда.

К выходным воздух прогреется еще больше. В пятницу днем термометры покажут до +5°С, а в субботу температура поднимется до +6°С. Однако погода принесет и неприятные сюрпризы. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде в конце недели, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Ветер в ближайшие дни будет слабым, преимущественно переменных направлений. Ночью температура воздуха также останется достаточно комфортной — от -3°С до +4°С.

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