Синоптики обещают белорусам теплый конец декабря
- 25.12.2024, 23:09
К 28 декабря температура воздуха достигнет +6°С.
Беларусь ожидает теплый конец декабря. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться и к 28 декабря достигнет +6°С.
В ближайшие дни в стране будет преобладать облачная погода. Уже в четверг, 26 декабря, потеплеет до +5°С. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На этот день объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда.
К выходным воздух прогреется еще больше. В пятницу днем термометры покажут до +5°С, а в субботу температура поднимется до +6°С. Однако погода принесет и неприятные сюрпризы. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде в конце недели, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.
Ветер в ближайшие дни будет слабым, преимущественно переменных направлений. Ночью температура воздуха также останется достаточно комфортной — от -3°С до +4°С.