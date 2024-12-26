Италия на четверть увеличила выдачу виз белорусам
- 26.12.2024, 1:04
В прошлом году итальянское посольство выдало белорусам более 40 тысяч виз.
Италия в 2024 году на четверть увеличила количество виз, выданных гражданам Беларуси.
Как сообщает итальянское посольство, в этом году нашим соотечественникам эта страна выдала чуть менее 50 тысяч въездных виз. Это почти на 10 тысяч виз больше, чем в прошлом году.
В посольстве подчеркивают, что «это отличный показатель, который был достигнут благодаря непрерывной работе визового отдела, а также ценному взаимодействию с внешним поставщиком услуг TLScontact».
В прошлом году итальянское посольство выдало белорусам более 40 тысяч виз. Тогда это было рекордным показателем. Однако глава итальянской миссии в Беларуси Томмазо Пьетро Маркеджани в начале года говорил, что в 2024-м они планируют побить рекорд.