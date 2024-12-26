Италия на четверть увеличила выдачу виз белорусам 26.12.2024, 1:04

В прошлом году итальянское посольство выдало белорусам более 40 тысяч виз.

Италия в 2024 году на четверть увеличила количество виз, выданных гражданам Беларуси.

Как сообщает итальянское посольство, в этом году нашим соотечественникам эта страна выдала чуть менее 50 тысяч въездных виз. Это почти на 10 тысяч виз больше, чем в прошлом году.

В посольстве подчеркивают, что «это отличный показатель, который был достигнут благодаря непрерывной работе визового отдела, а также ценному взаимодействию с внешним поставщиком услуг TLScontact».

В прошлом году итальянское посольство выдало белорусам более 40 тысяч виз. Тогда это было рекордным показателем. Однако глава итальянской миссии в Беларуси Томмазо Пьетро Маркеджани в начале года говорил, что в 2024-м они планируют побить рекорд.

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