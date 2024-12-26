ГУР рассказало о разведчиках, которые первыми перенесли войну на территорию России 26.12.2024, 3:29

Группа разведчиков совершила глубинный рейд еще 25 декабря 2022 года.

В среду, 25 декабря, Главное управление разведки Украины почтило память разведчиков-диверсантов, которые среди первых перенесли войну на территорию РФ.

Как сообщили в ведомстве, группа разведчиков совершила глубинный рейд на подконтрольной врагу территории еще 25 декабря 2022 года. Речь идет о разведчиках-диверсантниках подразделения Братство из состава Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, погибших во время выполнения боевого задания.

В заявлении упоминаются: Максим Непийпиво Михайлов, Тарас Тарасий Карпюк, Юрий Святоша Горовец и Богдан Аполлон Лягов, которые в Рождественскую ночь 2022 года противостояли российским оккупантам.

«Майдановцы, патриоты, настоящие герои войны за свободу украинской нации, образованные творческие гордые вооруженные мужчины. Их истории и вклад в общее дело борьбы за Украину останется указателем для всех последующих поколений защитников нашей свободы и государственности», — говорится в заявлении.

ГУР сообщает, что 25 декабря 2022 года группа разведчиков осуществляла глубинный рейд на подконтрольной врагу территории. Столкнувшись с российскими войсками, четверо разведчиков отказались сдаваться в плен и приняли последний бой.

«Вечная слава и честь разведчикам, павшим на войне за свободу украинской нации!» — отмечают в разведке.

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