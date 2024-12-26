Япония передаст Украине $3 миллиарда из замороженных российских активов 26.12.2024, 5:12

Об этом сообщил президент Украины.

Япония передаст Украине еще 3 миллиарда долларов, обеспеченных замороженными российскими активами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

Зеленский также поблагодарил правительство Японии за помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий.

Он рассказал премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.

Ранее Украина получила миллиард долларов от Японии и Великобритании в рамках проекта Всемирного банка.

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