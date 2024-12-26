Япония передаст Украине $3 миллиарда из замороженных российских активов
- 26.12.2024, 5:12
Об этом сообщил президент Украины.
Япония передаст Украине еще 3 миллиарда долларов, обеспеченных замороженными российскими активами.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам разговора с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.
Зеленский также поблагодарил правительство Японии за помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий.
Он рассказал премьеру Ишиби о массированном обстреле Россией энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и поблагодарил за готовность Японии работать для скорейшего достижения справедливого и прочного мира.
Ранее Украина получила миллиард долларов от Японии и Великобритании в рамках проекта Всемирного банка.