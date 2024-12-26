Атака HIMARS на штаб под Курском: ликвидирован замкомандира 810-ой бригады морской пехоты РФ

Атака HIMARS на штаб под Курском: ликвидирован замкомандира 810-ой бригады морской пехоты РФ2
- 26.12.2024, 8:03
- 4,896
Удар стал частью более масштабной операции ВСУ.
В ходе ракетного удара ВСУ по штабу 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ в Льгове Курской области был ликвидирован высокопоставленный офицер российской оккупационной армии. Речь идет о подполковнике Салиме Паштове, занимавшем должность заместителя командира упомянутой бригады.
О смерти Паштова сообщила его сестра в социальных сетях, опубликовав некролог, передает Dialog.UA.
До этого большие потери в результате атаки на штаб 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ на Курщине признали некоторые Z-каналы.
Удар по пункту управления упомянутой бригады захватчиков в Льгове подтвердили и в СтратКоме ВСУ. Штаб располагался в брошенном гражданском помещении.
Данная атака является частью операций Сил обороны, направленных на ослабление возможностей армии РФ осуществлять агрессию против украинского народа.
Отметим, местом дислокации 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ является временно оккупированный Севастополь.