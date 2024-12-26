Атака HIMARS на штаб под Курском: ликвидирован замкомандира 810-ой бригады морской пехоты РФ 2 26.12.2024, 8:03

4,896

Удар стал частью более масштабной операции ВСУ.

В ходе ракетного удара ВСУ по штабу 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ в Льгове Курской области был ликвидирован высокопоставленный офицер российской оккупационной армии. Речь идет о подполковнике Салиме Паштове, занимавшем должность заместителя командира упомянутой бригады.

О смерти Паштова сообщила его сестра в социальных сетях, опубликовав некролог, передает Dialog.UA.

До этого большие потери в результате атаки на штаб 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ на Курщине признали некоторые Z-каналы.

Удар по пункту управления упомянутой бригады захватчиков в Льгове подтвердили и в СтратКоме ВСУ. Штаб располагался в брошенном гражданском помещении.

Данная атака является частью операций Сил обороны, направленных на ослабление возможностей армии РФ осуществлять агрессию против украинского народа.

Отметим, местом дислокации 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ является временно оккупированный Севастополь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com