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Атака HIMARS на штаб под Курском: ликвидирован замкомандира 810-ой бригады морской пехоты РФ

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  • 26.12.2024, 8:03
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Атака HIMARS на штаб под Курском: ликвидирован замкомандира 810-ой бригады морской пехоты РФ

Удар стал частью более масштабной операции ВСУ.

В ходе ракетного удара ВСУ по штабу 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ в Льгове Курской области был ликвидирован высокопоставленный офицер российской оккупационной армии. Речь идет о подполковнике Салиме Паштове, занимавшем должность заместителя командира упомянутой бригады.

О смерти Паштова сообщила его сестра в социальных сетях, опубликовав некролог, передает Dialog.UA.

До этого большие потери в результате атаки на штаб 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ на Курщине признали некоторые Z-каналы.

Удар по пункту управления упомянутой бригады захватчиков в Льгове подтвердили и в СтратКоме ВСУ. Штаб располагался в брошенном гражданском помещении.

Данная атака является частью операций Сил обороны, направленных на ослабление возможностей армии РФ осуществлять агрессию против украинского народа.

Отметим, местом дислокации 810-ой бригады морской пехоты ВС РФ является временно оккупированный Севастополь.

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