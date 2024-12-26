Названо оружие, из которого россияне могли сбить самолет пассажирский самолет над Казахстаном 2 26.12.2024, 8:08

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AP Photo/Azamat Sarsenbayev

Некоторые повреждения корпуса имеют цилиндрическую форму.

Все больше сведений указывает на то, что выполнявший рейс из Баку в Грозный самолет Embraer 190 и потерпевший крушение на территории Казахстана, был сбит российской ПВО.

Военный эксперт Ян Матвеев исключил возможность взрыва баллона на борту самолета, о чем заявляют в Минздраве Казахстана и что пытаются подхватить российские пропагандисты.

По словам аналитика, при таком взрыве вряд ли были бы хаотичные повреждения на корпусе самолета - от хвостовой части до обтекателя петли закрылка.

А вот попадание в самолет ракеты ЗРПК «Панцирь-С1» способно привести к такому разбросу.

Аналитик обратил внимание: некоторые повреждения корпуса имеют цилиндрическую форму, что соответствует форме поражающих элементов ракеты упомянутой системы ПВО.

Основатель аналитической группы CIT Руслан Левиев также считает, что отверстия на корпусе разбившегося лайнера похожи на «дырки от ПВО».

На внешнее воздействие указывает и немецкий военный обозреватель Юлиан Репке, который поговорил с неназванным авиаэкспертом.

«Эксперт по авиации говорит мне: «Это не похоже на повреждения при крушении. Это действительно похоже на влияние извне», - написал он.

OSINT-аналитик Оливер Александер добавляет, что имеющиеся входные и выходные отверстия на обломках самолета нельзя было бы получить при столкновении лайнера с птицами или при крушении.

«Похоже, что каждый отдельный осколок, попавший в самолет, имел достаточно кинетической энергии, чтобы пробить обшивку, а не просто оставить вмятину», - подчеркнул эксперт.

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