Пассажиры показали видео изнутри Embraer 190: лайнер был сбит над Казахстаном 5 26.12.2024, 8:40

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Самолет получил повреждения после атаки ЗРК.

В Сети появилось новое видео с борта лайнера Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане.

На записи четко видно, что одна из пассажирок получила ранение еще до крушения после того, как обшивка была пробита, предположительно, в результате попадания ракеты из системы ПВО, передает «Диалог.UA».

Сообщение о ранении еще до падения самолета далеко не первое.

О том, что случился внешний взрыв, СМИ проинформировал и выживший пассажир рейса Баку - Грозный Субхонкул Рахимов.

Известно о 38 погибших в результате крушения, из них 7 россиян.

Удалось выяснить, что в районе хвоста произошел взрыв ракеты класса «земля - воздух», огонь, предположительно, велся из района Грозного, применялся ЗРПК «Панцирь».

Известно, что в момент пролета самолета над Чечней в указанном районе глушился сигнал GPS, а с утра происходило отражение атаки беспилотников.

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