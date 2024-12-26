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Британский блогер привез домой белорусскую сгущенку и предложил сравнить рогачевскую и глубокскую

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  • 26.12.2024, 8:45
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Британский блогер привез домой белорусскую сгущенку и предложил сравнить рогачевскую и глубокскую

Какая победила?

Британский блогер Уильям Эггертон, известный своими путешествиями по странам бывшего СССР, привез родителям белорусскую сгущенку и организовал семейную дегустацию. В «битве» сошлись продукция Рогачевского и Глубокского молочноконсервных комбинатов, пишет «Зеркало».

В своем новом ролике в TikTok Эггертон предложил родителям попробовать две разные беларусские сгущенки. Не зная разницы между производителями, они должны были выбрать ту, что понравилась больше.

По итогам дегустации оба родителя отдали предпочтение рогачевской сгущенке, отметив ее более густую консистенцию. Ролик за день набрал 1,5 млн просмотров.

@willeggerton_new ну, что…согласны с ними?😅 #беларусь #сгущенка #родители #еда ♬ оригинальный звук - willeggerton_new

Это уже не первое видео британца, посвященное сгущенке: он ее большой фанат. Интересно, что несколько дней назад в одном из роликов блогер говорил, что на границе по дороге из Минска в Вильнюс белорусскую сгущенку у него отобрали. Теперь же в комментариях он написал, что «очень добрый дядя на границе разрешил привезти две банки».

Уильям Эггертон — 25-летний блогер из Манчестера с аудиторией около 600 тысяч подписчиков. Он изучал русский язык в университете Бирмингема и активно путешествует по странам СНГ и Восточной Европы. В своих роликах он часто появляется в одежде салатового цвета, что стало его визитной карточкой.

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