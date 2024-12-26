В России мужчина протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар 26.12.2024, 8:47

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный.

В российском городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на машине протаранил главный вход бывшего военкомата. Затем он поджег авто.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Васильева. Мужчина на авто сначала протаранил здание, а затем поджег машину.

По словам очевидцев, мужчине около 30 лет. Во время инцидента он снимал все на камеру.

Парня задержали. На место прибыли спасатели для тушения возникшего пожара.

Стоит заметить, что в России в последнее время жалуются на непонятные взрывы в отделениях банков и на почтах. В частности, в минувшие выходные в России произошла серия взрывов в торговых центрах, она вызвала панику среди посетителей.

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