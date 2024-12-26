закрыть
26 декабря 2024, четверг, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России мужчина протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар

  • 26.12.2024, 8:47
В России мужчина протаранил здание бывшего военкомата и устроил пожар

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный.

В российском городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на машине протаранил главный вход бывшего военкомата. Затем он поджег авто.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Васильева. Мужчина на авто сначала протаранил здание, а затем поджег машину.

По словам очевидцев, мужчине около 30 лет. Во время инцидента он снимал все на камеру.

Парня задержали. На место прибыли спасатели для тушения возникшего пожара.

Стоит заметить, что в России в последнее время жалуются на непонятные взрывы в отделениях банков и на почтах. В частности, в минувшие выходные в России произошла серия взрывов в торговых центрах, она вызвала панику среди посетителей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох