Режиссер фильма «Один дома» раскрыл одну из самых больших загадок 1 26.12.2024, 8:54

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Кем работали родители Кевина?

Режиссер культового новогоднего фильма «Один дома» Крис Коламбус наконец-то положил конец многолетним спорам о том, откуда у родителей Кевина МакКалистера средства на красивый и огромный особняк в Чикаго и дорогие путешествия на праздники.

В интервью изданию The Hollywood Reporter он объяснил, что в фильме было несколько намеков на то, чем именно занимаются родители Кевина. К примеру, внимательные зрители могли обратить внимание на манекены, которые мальчик установил дома, чтобы отпугнуть воров в первой части.

Это могло бы натолкнуть на мысль о том, что Кейт Маккалистер, которую воплотила на экранах Кэтрин О’Хара, «была очень успешным модельером», говорит Коламбус.

Что касается Питера Маккалистера, роль которого исполнил Джон Херд, то здесь детали несколько размыты – точно профессию режиссер не вспомнил. Отец Кевина мог работать в рекламе.

Однако одну вещь Коламбус знал наверняка: Питер не имел таланта к криминалистике и не занимался «организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много организованной преступности».

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