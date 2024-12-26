Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ПВО над военными объектами: новые доказательства 26.12.2024, 8:58

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Расшифрованы переговоры диспетчера и экипажа.

Пассажирский лайнер компании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит в районе, где расположено несколько российских военных объектов со средствами ПВО.

Как пишет проект «ВЧК-ОГПУ», это произошло над Наурским районом Чечни, где располагается несколько воинских частей.

Согласно расшифровке переговоров диспетчера и экипажа, сильный удар по самолету пилот принял за столкновение со стаей птиц. На самом деле повреждения указывают, что, скорее всего, рядом с самолетом взорвалась ракета, выпущенная средствами ПВО.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении канала, этот удар произошел примерно в 18 километрах к северу, северо-западу от аэропорта в Грозном, над Наурским районом на высоте 2,4 тысячи метров.

По информации из открытых источников, в этой местности расположены сразу несколько воинских частей, в том числе и со средствами ПВО. Еще в конце 2011 года на сайте «Чечня сегодня» выходил хвалебный материал о новом вооружении, способном контролировать воздушное пространство всего Северного Кавказа.

В материале говорилось, что в дислоцированной в Наурском районе мотострелковой бригаде Министерства обороны России появилась новая на тот момент система управления силами противовоздушной обороны - Барнаул-Т.

Известно, что после недавних атак БПЛА, в Чечне было размещено и несколько «Панцирей».

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