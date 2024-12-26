Байден поручил Пентагону увеличить поставки оружия Украине 26.12.2024, 9:08

Джо Байден

После российского ракетного обстрела на Рождество.

Президент США Джо Байден дал распоряжение Пентагону предоставить Украине больше оружия после ракетной атаки России на Рождество.

«В ранние часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критической энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать народу Украины доступ к теплу и электричеству зимой и поставить под угрозу безопасность ее сети», — сказал Байден.

По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны (ПВО) «и еще больше уже в пути». Он добавил, что Вашингтон и международное сообщество должны поддерживать Украину, пока она не одержит победы над российской агрессией. «Украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности», — подчеркнул Байден.

В ночь на 25 декабря российская армия осуществила массированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. В атаке были задействованы ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники типа Shahed и дроны-имитаторы других типов. По данным Сил обороны Украины, из 184 воздушных целей, запущенных Россией, были перехвачены 55 крылатых ракет, четыре управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника.

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