«Путин хочет срочно встретиться с Трампом, его положение тяжелое» 2 26.12.2024, 9:23

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По Кремлю может ударить бумерангом.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин инициирует встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам Трамп. Положение российской экономики, которая переведена на военные рельсы, очень непростое, а успехи оккупационной армии на украинском фронте весьма иллюзорны. Кремлевскому диктатору необходимо как можно быстрее решить вопрос этой захватнической войны.

Если Трамп встретится с Путиным, этот шаг может стоить ему слишком дорого внутри США, поэтому вероятность этого невелика. Но какие козыри есть у Путина на случай, если диалог действительно состоится? Никаких. Компромат на Трампа, имеющийся на Лубянке, в случае его обнародования бумерангом ударит по самому Кремлю.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда «Стоп Российский Террор» (США) Герман Обухов.

– Не могли бы вы прояснить ситуацию со встречей Трампа и Путина? С одной стороны, Трамп заявляет, что Путин хочет встретиться с ним «как можно скорее». С другой стороны, Путин этого прямо не подтверждает. Одновременно в Москве сообщают, что ряд стран предложил свои площадки для такой встречи. Действительно ли Путин мог просить Трампа встретиться до инаугурации? И возможно ли это? В какую игру играет Путин?

– Наверное, этого не знает никто, кроме Путина и еще 2-3 человек. На самом деле положение России очень непростое, если не сказать тяжелое – и в экономике, и на фронте. Вроде бы на фронте есть какой-то прогресс, но это все иллюзорно, он может быстро улетучиться при определенных условиях.

Какие площадки? Рассматривалась Турция и Швейцария, но в Швейцарии Путина могут просто арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Турция вряд ли на это пойдет, но Трамп ни в какую Турцию не полетит. Возможно, площадку предлагает и Венгрия, но она тоже вряд ли подходит.

– По вашему мнению, заинтересован ли Путин во встрече с Трампом именно сейчас? Что он хотел бы ему сказать? Возможно, предъявить какой-то ультиматум?

– Нет, ультиматум он однозначно не может предъявлять. Это полный нонсенс. Это фигуры совершенно разного веса. Кто такой Путин и кто такой Трамп? Но и Трамп сразу не хочет терять лицо, начиная свой второй президентский срок.

На ряде площадок я задал вопрос: пошел бы Рузвельт на переговоры с Гитлером в 1944 или 1945 году? Напомнит ли кто-то из сенаторов об этом Трампу или нет – неизвестно. Но у Трампа здесь ситуация достаточно сложная. С одной стороны, желание быть миротворцем, а с другой стороны, репутация Путина, мягко говоря, уже сильно подмочена.

Европа уже не готова ни к каким переговорам с ним. И я не представляю, как Трамп будет пожимать руку Путину и о чем-то с ним говорить.

Вопрос в том, будет ли вообще такая встреча. Разговоры-то идут, но не факт, что это произойдет до инаугурации и даже после. Будут советники, будут обсуждения, но в итоге все равно решение принимает Трамп. Каким оно будет? Он человек достаточно сумасбродный, и не факт, что то, что он сказал сегодня, он повторит либо сделает завтра.

Возьмите пример его заявлений в отношении Гренландии или Панамы (Трамп заявил о желании присоединить к США датского острова Гренландия и Панамского канала. – Ред.). Но после таких заявлений все посмеются и все, потому что это война, и никакой Конгресс и Сенат этого не одобрит. Понятно, что покупка невозможна, а направлять свои вооруженные силы, чтобы не защищать, а вести агрессивную войну... Это нонсенс.

– Исходя из того, что говорит Трамп, он, видимо, верит, что с Путиным можно о чем-то говорить, что-то обсуждать, достигать компромиссов и так далее. Вы согласны?

– Он человек самоуверенный с чертами нарцисса. Насколько мне известно, он часто игнорирует деловые советы. Но Трамп тоже понимает, что в определенных случаях может потерять свое лицо и поддержку даже тех республиканских сенаторов, на которых он надеется. Там есть перевес в четыре сенатора, которые определяют позицию всего Сената, то есть преимущество Республиканской партии. И, наверное, 5-10 сенаторов, которые могут достаточно резко себя повести. А это значит, что Трамп может потерять Сенат. Если они будут голосовать вместе с демократами против каких-то решений Трампа, он не сможет ничего сделать.

Это не та ситуация, когда можно просто стукнуть кулаком по столу…

– Уточните, пожалуйста. Речь идет о решениях в отношении войны в Украине?

– Да. Я имею в виду, что Трампу надо оглядываться на Сенат и немного на Конгресс. Там вообще мизерное преимущество – один конгрессмен. При определенном раскладе демократы могут переманить одного-двух республиканцев, и они станут независимыми, и все, Трамп теряет Конгресс.

Если вся внешняя политика Трампа посыплется, то тогда сенаторам надо переизбираться. Многие этого не понимают. Через два года будут промежуточные выборы в Сенат, и там все может резко измениться, если за два года Трамп наломает дров. И это тоже ему надо учитывать и понимать.

Путин хочет срочно встретиться с Трампом, его положение тяжелое. Интервью с антироссийским активистом Германом Обуховым

Но при том, что он сумасброд, он это понимает. Мы помним по его первому президентскому сроку, что он обещал и что выполнил. Много чего обещал, в том числе в отношении медицины, но ничего не выполнил, потому что все и так вроде работает, зачем туда лезть? И стену на границе с Мексикой тоже никакую не построил. Это все слова, которые забываются через день-два после того, как они произнесены.

Но Банковой надо быть аккуратной. Верить всему тому, что говорит Трамп – это несерьезно. За восемь лет, будучи и президентом, и бывшим президентом, и кандидатом в президенты, он уже столько всего наговорил…

– Так встречи Трампа с Путиным может и не быть?

– Честно говоря, я сомневаюсь, что она состоится до инаугурации. Я убежден, что встречу инициирует именно Путин. И если она все-таки состоится, российская пропаганда все перевернет и будет заявлять, что это Трамп настоял, что это его инициатива, что это он хочет мира, это он пригласил Путина, что они партнеры и чуть ли не друзья. Потому что иначе ничего не складывается.

– Согласна с вами, что Путин и Трамп – это несопоставимые фигуры. И все же, как вы думаете, есть у Путина козыри в рукаве на случай, если встреча состоится?

– Я думаю, что теперь у него никаких козырей нет. Я практически убежден в том, что на Лубянка есть компромат на Трампа, еще с советских времен. Но Трампу уже наплевать на это, он не может переизбираться на третий срок. Если Путин вбросит что-то в медийное пространство, даже американское или европейское, Трамп скажет – он врет. И для Москвы это будет еще хуже, чем сейчас. Так что компромат теперь будет работать против Москвы.

Какие еще могут быть козыри в рукаве? Честно говоря, я не знаю. Для Москвы все очень сложно, и надо как-то прекращать войну. А войну нельзя заморозить – ее можно только прекратить. Заморозить можно какой-то конфликт, как в Израиле. Там постоянно конфликты, но там нет широкомасштабной войны. У исламских террористических групп нет самолетов, нет баллистических ракет. А в Украине все по-другому, здесь война.

А как ее прекратить, я думаю, не знает даже Трамп, его советники, Пентагон и ЦРУ. Потому что заморозка, остановка военных действий по линии соприкосновения – это проигрыш для обеих сторон. Как российская пропаганда или Путин объяснит, что мы отдали часть Курской области? Я не представляю. И именно в этом смысле операция ВСУ в Курской области оправдана.

– Подводя итог: вы бы не советовали Трампу вести переговоры с Путиным, прежде всего, с точки зрения политических угроз для него?

– Во-первых, Трамп меня бы не послушал, даже если бы я мог ему советовать. Во-вторых, необходимо понимать, что Путин, помимо того, что военный преступник, он еще и мафиози – человек, который пришел во власть и вырос во власти благодаря своим связям с российской мафией, с преступным миром.

Хочет ли Трамп иметь дело не только с тем, кто развязал войну, но еще и с тем, кто имел дело с мафией? Не знаю. В свое время Трамп убежал от вопроса журналиста о его связи со строительной мафией Нью-Йорка. Это было еще до его президентского срока.

Но жать руку военному и криминальному преступнику – значит терять свое лицо, свое реноме. Думаю, у Трампа хватает своих проблем, чтобы он еще вешал на себя другие проблемы. Но не исключаю, что он будет продолжать дело Байдена, поддерживать Украину, а вот когда война закончится… Я сомневаюсь, что это произойдет в 2025 году. Скорее всего, в 2026-м.

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