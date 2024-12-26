Минчанин проиграл в казино 500 000 рублей, взятые у знакомых для «инвестиций»6
- 26.12.2024, 9:29
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Мужчина убеждал, что является владельцем нескольких успешных бизнесов.
В Минске задержали 34-летнего минчанина по обвинению в мошенничестве. Он под различными предлогами брал у знакомых крупные суммы денег, обещая инвестировать их в бизнес, но тратил средства на азартные игры. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
С сентября 2023 года по май 2024-го мужчина убеждал знакомых, что является владельцем нескольких успешных бизнесов: деревообрабатывающего предприятия, компании по поставкам автомобилей из-за границы и молочного производства. Он предлагал вложиться в его проекты, обещая дивиденды и даже возможность стать соучредителями.
В милиции обратили внимание на то, что около 20 тысяч долларов фигурантку передал один из потерпевших, надеясь выгодно инвестировать свои деньги. Но никакой прибыли от сделки он так и не получил. Сейчас известно о пяти пострадавших.
«Причиненный ущерб оценивается в более чем 500 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.