Вычислено место, откуда по самолету Embraer 190 нанесли ракетный удар
- 26.12.2024, 9:33
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Там находится много воинских частей РФ.
Вчера, 25 декабря, на территории Казахстана потерпел крушение самолет, летевший в Грозный. Позже СМИ опубликовали кадры лайнера, на котором видны следы от ракет систем ПВО.
Сегодня, 26 декабря, паблик «ВЧК-ОГПУ» выложил в Сеть пост-расследование.
Как оказалось, самолет могли сбить в небе над Наурским районом, где располагается не одна воинская часть со средствами ПВО.
Еще вчера паблик выложил в Сеть расшифровку переговоров между диспетчером и экипажем. Как оказалось, сильный удар по борту самолета пилот принял за столкновение с птицами.
Однако эксперты говорят, что, скорее всего, в тот момент рядом с самолетом разорвалась ракета. Удар ракетой произошел в 18 км к северу от аэропорта в Грозном на высоте порядка 2,4 тысячи метров в Наурском районе.
Как оказалось, в этом районе не одна воинская часть и некоторые из них имеют средства ПВО. Еще в 2011 года на одном из сайтов Чечни был материал о том, что ВС контролируют почти все воздушное пространство Северного Кавказа.
В материале также речь шла и о том, что мотострелковая бригада ВС РФ получила новую систему ПВО «Барнаул-Т».
При этом также известно, что после целой серии атак беспилотников на Чечню там появились и системы ПВО «Панцирь».