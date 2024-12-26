В белорусских магазинах заметили «Торт «Сельдь под шубой»1
- 26.12.2024, 9:55
- 2,498
Что за он и сколько стоит?
В белорусской торговой сети «Евроопт» стали продавать торт «Сельдь под шубой». Видео c находкой из магазина появилось в TikTok. По словам пользователей, похожий можно найти и в других гипермаркетах, пишет «Телеграф».
Несмотря на название «торт», по всей видимости, это не сладость, а именно всеми известный салат «Селедка под шубой» в виде торта.
По информации авторов TikTok-аккаунта Zatestilmogilev, килограмм такого «торта» стоит 16,99 рубля. Что, к слову, дешевле, чем сам салат, который сейчас продают в том же «Евроопте» на развес по 19,18 BYN за кг.
@zatestilmogilev
📍Евроопт, ТЦ Е-Сити♬ оригинальный звук - Zatestilmogilev
Одна из пользовательниц в комментариях поделилась, что «такие тортики уже третий год» покупает в гипермаркете Green. По ее словам, они «вкусные», «это обычные салаты, только в форме».
Некоторые комментаторы заинтересовались, стоит ли такая «Сельдь под шубой» своих денег. Другие же заявили, что «лучше сделают сами».
К слову, сам «Евроопт» в своем Youtube-канале ранее публиковал видео, как приготовить «Селедку под шубой» в виде торта своими руками.