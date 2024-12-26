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Дроны погрузили во тьму Белгородскую область РФ

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  • 26.12.2024, 9:57
  • 4,016
Дроны погрузили во тьму Белгородскую область РФ

Ряд населенных пунктов остался без света после атаки.

В ночь на 26 декабря Белгородская область подверглась атаке дронов. В некоторых населенных пунктах пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, среди официальных лиц информацию об атаке подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотники атаковали Грайворонский район.

Он уточнил, что в результате сбросов взрывных устройств была повреждена линия электропередач, в связи с чем ряд населенных пунктов остались без электроэнергии.

«Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая», - сообщил Гладков.

Он добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

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