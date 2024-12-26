«Следы шрапнели уже не спрячешь, придется расследовать крушение летевшего в Грозный самолета» 4 26.12.2024, 10:03

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Авиаэксперты обратили внимание на важные детали в падении лайнера Embraer 190.

Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший 25 декабря рейс Баку-Грозный, по неизвестным причинам запросил экстренную посадку в аэропорту Актау в Казахстане, но в итоге потерпел там крушение.

Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, остальные выжили. По одной из версий, самолет Embraer 190 не смог сесть в Грозном из-за тумана. По другой, ему пришлось изменить маршрут из-за того, что северокавказский регион в это время подвергся атаке беспилотников и аэропорт Грозного не принимал самолеты.

На опубликованных с места крушения кадрах видны отверстия в хвостовой части лайнера. Azerbaijan Airlines объявила о прекращении рейсов в Грозный и Махачкалу до тех пор, пока не будет завершено расследование причин авиакатастрофы, пишет The Insider.

Как рассказал The Insider на условиях анонимности независимый авиаэксперт, занимавшийся расследованием обстоятельств крушения MH17, власти Казахстана, по его мнению, предоставят расследовать крушение Embraer 190 Межгосударственному авиационному комитету (МАК).

«МАК — уполномоченный орган, который проводит расследование со стороны ИКАО и по регламенту ИКАО. Казахи отдадут расследование МАК, а там сильно влияние России. В общем, мы можем получить еще один MH17. С другой стороны, следы, похожие на следы шрапнели, уже не спрячешь. Остается вопрос, кто это сделал [сбил самолет]. Что МАК скажет? Что это не Россия? А кто? Азербайджан или Казахстан? МАК проведет расследование и опубликует отчет. Если бы этим занималась «Росавиация», то расследование велось бы бесконечно, чтобы не публиковать отчет. У нас по целому ряду авиакатастроф до сих пор не закрыты дела. МАК работает по регламенту ИКАО: первый отчет через пару месяцев, а потом ежегодные отчеты, но ты должен их закрыть. Нельзя забывать, что в самолете были иностранцы. И владельцы компании — производителя самолета тоже иностранцы.

Когда взорвали Пригожина, производитель сказал, что их специалисты готовы участвовать. А «Росавиация» сказала, что в помощи не нуждается. Здесь же МАК не отмахнется от производителя, потому что тут будут иностранцы со стороны самолета и со стороны разработки двигателя. Так что не получится спрятать концы в воду».

Другой авиаэксперт, беседовавший с The Insider на условиях анонимности, также полагает, что расследовать катастрофу Embraer 190 будет МАК.

«И Азербайджан, и Казахстан входят в Межгосударственный авиационный комитет, поэтому расследованием данной катастрофы должен заниматься именно он. К расследованию должны быть привлечены специалисты из Азербайджана, потому что авиакомпания азербайджанская, представители Казахстана, потому что самолет потерпел катастрофу на территории Казахстана, и специалисты Бразилии, потому что это самолет производства бразильской самолетостроительной корпорации Embraer.

Если подтвердится, что самолет был сбит, то будут попытки замылить, перевести стрелки и так далее. Бразильцев могут к расследованию и не пустить. Вспомним катастрофу с Пригожиным. Другое дело, что бразильцы могут настоять на приглашении представителей тех стран, кто делал двигатель, например. Хотя у МАК есть штаб-квартира в России и его председатель россиянин, это расследование никак не касается России, впрочем, российские представители так или иначе будут в нем участвовать. Будет международный скандал, если МАК скажет, что не станет приглашать бразильцев».

На видео, снятом в салоне самолета еще до крушения, видно, что сработала система аварийного выбрасывания кислородных масок: это происходит при разгерметизации или нарушении давления на борту самолета.

Telegram-канал Niyso сообщал о работе ЗРПК «Панцирь-С1» над Грозным и публиковал видео.

Авиаэксперт, расследовавший крушение MH17, уверен, что причиной крушения Embraer 190 стало внешнее воздействие.

«Никто не услышал разрыва, потому что взрыв был в хвостовой части. Если сзади подлетело, то самолет моментально теряет управление. Теоретически это могло быть столкновение с птицами, но сейчас уже видно, что это шрапнель. На видеозаписи, опубликованной Mash, видно, что там есть большие проблемы по тангажу, т.е. только штурвал от себя и машина пикирует.

Это значит, что у тебя фактически нет управления. Стабилизатор — это руль высоты. Ты немного отклоняешь, и машина немного опускает или поднимает нос. Если сильно, то сильно. А здесь он набирает высоту, замирает, опускает нос и начинает резко идти вниз. Как только они чуть-чуть отпускают штурвал, машина проваливается вниз, будто бы они штурвал от себя полностью оттолкнули.

Они спасали машину и боролись до конца, потому что у тебя идет рассогласование управления. Ты чуть тронул штурвал, и у тебя самолет уходит вниз. Видно, что они его вытягивают, выравнивают, и за минуту до катастрофы он летит нормально, горизонтально. И проблема тут в том, что им надо сбросить высоту, а опустить штурвал вперед они не могут, потому что они тут же столкнутся носом. Они начинают заваливаться на правое крыло, и это либо проблема управление, либо они сбрасывают высоту скольжением на крыло, как у планеров, потому что у планеров высокое качество, и они все так сбрасывают высоту. И если они сбрасывают высоту таким образом, то они садятся не на полосу, а плоскость.

Там же степь, и они теряют высоту, и перед самым падением они выравнивают машину, она садится плашмя, но вертикальная скорость высокая. Там просто хвост оторвало от удара, а остальные погибли от взрывов и пожаров. Да, на высоте полутора километров могли быть птицы, это похоже на правду, но непонятно, почему птицы выбивают управление в хвосте, но не попадают в двигатели. А когда мы видим шрапнель, то мы думаем, что причастны военные.

Это могли быть наши, но они в это время отбивались от беспилотников в Грозном. Это могут быть азербайджанцы или казахи. Могли целиться по дрону, но ракета по каким-то причинам зацепила дальнюю цель, не самоликвидировалась и долетела. Мы видим шрапнель, т.е. это зенитная ракета, которая шла вслед [за самолетом]. И если она шла вслед, то она летела со стороны Грозный/Каспийск/Махачкала. Это все предположения пока. Как я понимаю, все проблемы уже возникли при снижении в Казахстане, а не над Грозным».

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