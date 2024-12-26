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Парень из Кобрина нашел способ зарабатывать больше минчан

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  • 26.12.2024, 10:27
  • 3,502
Парень из Кобрина нашел способ зарабатывать больше минчан

И это не IT.

Кто сказал, что большие деньги водятся только в столице? Антон из Кобрина разбивает этот стереотип в щепки — буквально. Ему всего 32, и он уже зарабатывает больше, чем многие минчане. При этом живет в Кобрине, где, казалось бы, работы на всех едва хватает. Все началось пять лет назад, когда он бросил стабильную работу инженера-строителя в местной конторе и попробовал делать что-то свое. Теперь он популярный столяр, который своим примером доказал, что для успеха не нужны Минск и богатые родственники, а только руки, ум и желание, пишет «Онлайнер».

Ушел на работу строить дороги — вернулся строить новую жизнь

Всем известен классический сценарий: дом, работа, кредит, стабильная зарплата, 25 дней отпуска в год. Антон жил по этому расписанию, пока однажды не пошел на конфликт с начальством. Как оно часто бывает, закончились разногласия в кабинете бухгалтера подписанием заявления об уходе. Уволиться, когда жена только родила, звучит как безумие, но у парня не было выбора.

— Я отучился на инженера-строителя и трудился по профессии уже несколько лет. Произошло все пять лет назад, но тот день я помню до сих пор. Утро как утро: кофе, работа в местной конторе, обещание себе дожить до пятницы. Решение было спонтанным, но хладнокровным. Мне тогда прямым текстом сказали: либо делаешь, как тебе говорят, либо уходишь. Я на такие условия согласен не был. Пришел домой, рассказал обо всем жене. У нас тогда только родилась дочка, открыли магазинчик с кондитерскими приспособлениями, а тут такая ситуация. Она выслушала и поддержала, сказала: раз решил — значит, так надо.

Первое время после увольнения он ездил к людям пахать землю на мотоблоках, занимался перепродажей, брался за любую работу, лишь бы принести домой деньги. Так, пробуя разные пути, он постепенно пришел к столярному делу. Начинал с пустого гаража на 25 «квадратов» и без навороченных инструментов. Его первые помощники — лобзик, шлифмашинка и старенький шуруповерт — вот, считай, и все вложения. Для подобного старта хватит $400.

«Мой учитель — это опыт: берет дорого, но объясняет доходчиво»

Антон признается, что в столярке на тот момент он был полный ноль и до сих пор не понимает, как вообще оказался в этой профессии.

— Никаких столяров в семье не было, вообще никаких предпосылок. Я никогда не мечтал этим заниматься, но мне всегда хотелось работать руками (такое бывает, когда они растут из правильного места). Мой учитель — это опыт: берет дорого, но объясняет доходчиво. Где-то что-то спрашивал у мастеров, что-то смотрел на YouTube. Остальное — на собственных ошибках.

В 2020 году парень решил попробовать вести Instagram, хотя тогда это еще не казалось обязательным для бизнеса. Страница вела себя так же спонтанно, как и ее владелец: что-то выкладывал, когда было настроение, без стратегии и блогерских амбиций. В общем, заказов Instagram тогда не приносил.

— Первые клиенты приходили через сарафанное радио — это были друзья, родственники, знакомые. Делал по мелочи: столы, стулья, что-то починить, отремонтировать. Заказы шли самые разные, но я брался за каждый. Вот приходит заявка на стол за $700, а у меня ни опыта, ни уверенности, но я берусь. Надо — значит, сделаю. Как? Понятия не имею, но способ всегда находится.

Конечно, такой подход дорого обходился вчерашнему инженеру-строителю.

— На первых заказах «косяки» случались постоянно. Помню один из первых заказов — стол со смолой. Я тогда вообще в трансе был. Нужно было сделать стол длиной 5 метров. У меня тогда гараж столько не вмещал, поэтому я договорился с клиентом работать у него. Тот уехал на две недели в Европу, оставив ключи. Я все залил и оставил как есть. Через неделю приезжаю, а столешницу выгнуло так, что просто ужас. Пять метров дуба, куча смолы — все ушло в никуда.

Заказчик оказался адекватным, без истерик и судебных претензий. Он и сам тогда понимал, что я только начинал. В его случае стол не был куплен на последние деньги, а для меня это был в первую очередь опыт. К тому же я делал на 70% дешевле, чем ему предлагали в Минске. «Косяки» устранил, и все обошлось.

Так он работал три года, а затем решил сменить свою маленькую мастерскую на более просторный цех.

— Места в моем гараже стало катастрофически мало, и я понял, что пора искать что-то новое. Нашел недалеко старое здание — его состояние было, мягко говоря, ужасное: штукатурка осыпалась, стены потрескались, кругом грязь. Решил, что сделаю капитальный ремонт. Сбил всю штукатурку, покрасил стены в графитовый цвет. Грязи было море, но мы с семьей и друзьями все разобрали.

После уборки начал перевозить инструменты и материалы. Металлолом, доски, старую мебель — все, что люди выкидывали или сдавали на цветмет, — я пускал в дело. Работал допоздна, питался кое-как. Самое сложное было сделать уютное внутреннее оформление: хотелось, чтобы и работать было удобно, и выглядело нормально. Все делал своими руками и руками друзей и знакомых. Это был, конечно, адский труд, но результат того стоил. По сумме вышло недорого, в долги не влезал.

В том же году поменялся и подход к ведению соцсетей. Скажем так, теперь он ближе к столяру-блогеру, чем к столяру-самоучке.

— Я тогда дал себе слово: каждый день выпускать рилс в Instagram. И с тех пор ни дня не пропустил. Бывали моменты, когда на часах было уже 23:50, но ролик все равно выходил. Железная дисциплина, не иначе. Суть такая: люди смотрят мой блог, вдохновляются, а потом покупают себе мебель. И никаких трат на таргет, Instagram сам продвигает твое видео. К тому же сейчас он приносит плоды: ко мне приходят популярные бренды, покупают рекламу, дают инструменты, форму.

«Люди приходят с картинками из Pinterest и просят сделать так же»

Но вернемся в «Цех». На одной из стен аккуратно развешаны инструменты: здесь и электрические лобзики, и дрели, и сверла. Под ними висят несколько рамок с сертификатами. В другой части мастерской стоят массивные дубовые доски, которые мастер буквально спас от гибели на свалке. На рабочих столах виднеются заготовки, скобяные детали и шаблоны. Есть самодельный ленточный станок, пылесос и фрезер.

— Основные материалы — дуб, иногда сосна и ольха. Конечно, у твердых пород древесины дисперсная пыль довольно вредная, но я всегда считал, что нет полностью безопасных профессий. К тому же я общаюсь со многими столярами и, честно сказать, каких-то ярко выраженных проблем с легкими у них не замечал. Да, бывает, пальцев на руках у кого-то не хватает, но чтобы кто-то прямо кровью плевался — такого не видел.

— А где дуб берете?

— Закупаю у местных. Бывает, у кого-то дерево ветром повалит, так я сам распиливаю и вывожу. Иногда приезжаю на распил со своими досками, а там на меня смотрят и говорят: «Из этого мебель делаешь? Да ты лучше на дрова это выкинь». Особенно если привезешь дуб от какого-нибудь старинного амбара.

Антон работал со смолой, когда это было модно и денежно. Даже технологию подсмотрел у других мастеров. Но смола — это скорее временное явление, и он понял, что нужно остановиться на чем-то одном. Сейчас парень занимается в основном мебелью из массива — это столы, стулья в стиле классики или неоклассики. По его мнению, живое дерево — это всегда актуально.

— Сейчас делаю черновую лестницу, а еще один прикольный проект — игровой стол. Принцип нашел у американцев: стол для настольных игр со вставками из материала вроде бильярдного фетра, который можно накрыть щитом и использовать как обычный обеденный. Хочу сделать свою копию такого стола.

Мои заказчики обычно приходят с картинками из Pinterest и просят повторить. В принципе, повторить можно любую мебель, но не всегда это имеет смысл. Если ваша мебель продается в магазине, купите ее лучше там.

— Как тогда конкурировать с магазинами?

— Иногда приезжают заказчики, жалуются: спина жмет. Ну, значит, я сделаю так, чтобы ему было комфортно. По сути, это уже мебельное ателье. По цене у меня плюс-минус так же, как в магазине — может, 600 рублей за стул, хотя его себестоимость — 370. Но моя фишка — я подберу все: и цвета, и материалы.

Некоторые мастера как цену формируют: сложили все расходы и умножили на три. У меня такого нет.

По словам нашего героя, к нему за мебелью приходят люди разных сословий. Это может быть и работница колхоза, и богатый бизнесмен.

— Конечно, на некоторые вещи цены кратно выше, чем в магазинах, но я соглашаюсь продать в рассрочку. За эти пять лет сильно поменялось мышление, я раньше и представить не мог, сколько у нас людей, которые могут позволить себе такую мебель. Бо́льшая часть моих клиентов из Кобрина и Бреста, хотя бывают заказы и из столицы.

Заработки столяра вполне приемлемы, а для его городка — даже больше, чем просто хорошие.

— Столяры сегодня зарабатывают достойно. Один из моих знакомых, например, ездит на новом авто, построил себе дом, регулярно уезжает в отпуск, а жена при этом не работает. У меня выходит за вычетом аренды, расходников и зарплаты выше, чем средняя зарплата по Минску.

Тем не менее в соцсетях Антона часто упрекают, чтобы он не рассказывал сказки о больших заработках.

— Бывает, люди пишут, что хорошие заработки в столярке — это чушь. Тут, мол, только грязь и покалеченные пальцы. На такие упреки я всегда отвечаю так: если есть желание, найдешь, как заработать, если его нет, всегда найдешь оправдание, чтобы ничего не делать. Как по мне, главное — работать качественно, и тогда деньги будут. К тому же сейчас не важно, в каком городе находится твое производство, — продажи идут через интернет и соцсети. Нет смысла ехать в Минск, чтобы зарабатывать большие деньги.

На данный момент Антон практически не работает руками. Его задача — больше управленческая. У него есть помощник, а сам он выполняет роль организатора процессов. Утром — вопросы по материалам, их доставка, отправка на ЧПУ или в другой пункт. И пока все это происходит, появляются новые заказы, которые тоже требуют внимания. В итоге времени на работу с деревом практически не остается.

— Хочу освоить маркетинг, развивать личный бренд. Я прошел путь от простого рабочего до владельца собственного бизнеса начиная с гаража и планирую дальше масштабироваться. Остро нуждаюсь в хорошем тарегтологе, а также выхожу на работу с кафе и ресторанами для оптовых заказов.

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