Солдат КНДР заставляют ловить дроны ВСУ «на живца» 1 26.12.2024, 10:29

2,742

Украинский спецназ опубликовал «записки рядового Джонга».

Расшифрованные записи из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ, помогли узнать новые подробности тактики военных КНДР. Выяснилось, что они получили инструкции, как ловить дроны ВСУ «на живца».

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.

Отмечается, что ликвидированный рядовой Генг Хонг Джонг принадлежал к подразделению спецназа. В своем блокноте он расписал тактику по сбиванию БПЛА и укрытия от украинской артиллерии.

В ССО поделились, что тактика противодействия украинским дронам состоит в том, чтобы использовать живую приманку. Солдат даже визуально изобразил то, как это нужно делать.

После расшифровки записей выяснилось, что военные КНДР при обнаружении дрона задействую три человека, один из которых является живой приманкой и держит дистанцию 7 метров. Два других солдата стреляют по БПЛА на расстоянии от 10 до 12 метров.

В заметках скзано, что если живая приманка остановится - дрон тоже перестанет двигаться. Согласно плану, в этот момент другие солдаты смогут уничтожить БПЛА.

Кроме того, в ССО расшифровали и записи о том, как войска КНДР покидают зоны обстрела украинской артиллерии. Генг Хонг Джонг писал в своем блокноте, что в таких случаях солдатам необходимо назначить пункт следующего сбора и разойтись на малые группы, покинув зону обстрела.

Помимо этого войскам КНДР рассказали и о втором способе покинуть зону обстрела артиллерии. Для этого солдатам рекомендуют укрываться в точке предыдущего попадания, а затем выходить из зоны обстрела. Это объясняется тем, что артиллерия не будет стрелять в одну и ту же точку, подчеркнули в ССО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com