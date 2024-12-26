На улицах Минска появились люди в светоотражающих жилетах
- 26.12.2024, 10:52
- 1,680
Они наблюдают за потоком авто и что-то записывают.
На некоторых дорогах Минска появились люди в светоотражающих жилетах, которые наблюдают за потоком автомобилей и что-то записывают. Для чего?
Как выяснилось, сотрудники РУП «Белдорцентра» приступили к выполнению работ по учету интенсивности движения и состава транспортного потока. Заказчиком этих работ являются дорожные предприятия Минска.
Как сообщили в «Белдорцентре», по итогам работ заказчикам будут предоставлены данные о среднесуточной интенсивности движения для определения норм распределения хлорида натрия (NaCl), используемого для профилактической обработки и ликвидации зимней скользкости.
Норма распределения NaCl рассчитывается в зависимости от температуры воздуха и интенсивности движения. Таким образом, расчеты «Белдорцентра» помогут выбрать оптимальное количество противогололедных материалов.