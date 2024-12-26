На улицах Минска появились люди в светоотражающих жилетах 26.12.2024, 10:52

1,680

Они наблюдают за потоком авто и что-то записывают.

На некоторых дорогах Минска появились люди в светоотражающих жилетах, которые наблюдают за потоком автомобилей и что-то записывают. Для чего?

Как выяснилось, сотрудники РУП «Белдорцентра» приступили к выполнению работ по учету интенсивности движения и состава транспортного потока. Заказчиком этих работ являются дорожные предприятия Минска.

Как сообщили в «Белдорцентре», по итогам работ заказчикам будут предоставлены данные о среднесуточной интенсивности движения для определения норм распределения хлорида натрия (NaCl), используемого для профилактической обработки и ликвидации зимней скользкости.

Норма распределения NaCl рассчитывается в зависимости от температуры воздуха и интенсивности движения. Таким образом, расчеты «Белдорцентра» помогут выбрать оптимальное количество противогололедных материалов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com