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На улицах Минска появились люди в светоотражающих жилетах

  • 26.12.2024, 10:52
  • 1,680
На улицах Минска появились люди в светоотражающих жилетах

Они наблюдают за потоком авто и что-то записывают.

На некоторых дорогах Минска появились люди в светоотражающих жилетах, которые наблюдают за потоком автомобилей и что-то записывают. Для чего?

Как выяснилось, сотрудники РУП «Белдорцентра» приступили к выполнению работ по учету интенсивности движения и состава транспортного потока. Заказчиком этих работ являются дорожные предприятия Минска.

Как сообщили в «Белдорцентре», по итогам работ заказчикам будут предоставлены данные о среднесуточной интенсивности движения для определения норм распределения хлорида натрия (NaCl), используемого для профилактической обработки и ликвидации зимней скользкости.

Норма распределения NaCl рассчитывается в зависимости от температуры воздуха и интенсивности движения. Таким образом, расчеты «Белдорцентра» помогут выбрать оптимальное количество противогололедных материалов.

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